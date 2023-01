Studie: Wiederverwendung von Kleidung hat 70-mal geringere Umweltauswirkungen

Die Umweltauswirkungen der Wiederverwendung von Textilien sind 70-mal geringer, selbst wenn man die weltweiten Exporte für die Wiederverwendung, einschließlich der Transportemissionen, berücksichtigt.

Im Einzelnen ergab die Studie, dass für jedes wiederverwendete Kleidungsstück hoher/mittlerer Qualität 3 kg CO₂ eingespart werden. Für die Wiederverwendung werden nur 0,01 % des Wassers benötigt, das für die Herstellung neuer Kleidung verwendet wird. Diese Ergebnisse kommen vor dem Hintergrund, dass die EU erst vor wenigen Monaten ihre Strategie für nachhaltige Textilien auf den Weg gebracht hat und die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, bis 2025 mit der getrennten Sammlung von Textilien zu beginnen.

Während die Studie die Annahmen der Abfallhierarchie über die Umweltvorteile der Wiederverwendung gegenüber dem Recycling bestätigt, hat das Recycling bei minderwertiger Kleidung, die in der Regel vollständig aus Polyester besteht, auch vergleichbare Umweltvorteile, wenn die Verbraucher weniger wahrscheinlich gebrauchte Kleidung kaufen. „Bedauerlicherweise landen etwa 62 % der gebrauchten Kleidung und Textilien im Hausmüll, was bedeutet, dass wertvolle Textilien wahrscheinlich verbrannt oder deponiert werden. Die europäische Textilwiederverwendungs- und Recyclingindustrie strebt eine zirkuläre textile Wertschöpfungskette an, in der jedes Kleidungsstück optimal wiederverwendet und/oder recycelt wird“, sagt Mariska Boer, Präsidentin von EuRIC Textiles. „Diese Studie bestätigt die Umweltvorteile eines globalen Marktes für die Wiederverwendung und das Recycling von Textilien, der das Potenzial hat, die steigenden Mengen an minderwertiger und nicht wiederverwendbarer Kleidung zu bekämpfen“, fügte sie hinzu. Die Studie enthält auch Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträger und ruft zu Initiativen auf, die Investitionen in hochmoderne Textilrecyclinganlagen auf der ganzen Welt beschleunigen. Insbesondere Innovationen im Bereich des Faser-zu-Faser-Recyclings sind von entscheidender Bedeutung, um Textilfasern im Kreislauf zu halten, da die Mengen an nicht wiederverwendbarer Kleidung drastisch ansteigen werden. Die Studie weist auch auf die Bedeutung von Ökodesign-Kriterien hin, die die Lebensdauer von Kleidung verlängern, bevor ein Recycling erforderlich wird, sowie von Vorschriften, die eine detaillierte Sortierung von Textilien hoher/mittlerer Qualität und minderer Qualität vorschreiben.