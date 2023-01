Verbände nehmen Stellung zur LAGA-Vollzugshilfe zur Ersatzbaustoffverordnung

In einem Schreiben an die LAGA betonen der BDE, die Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe sowie IGAM und ITAD ihre Unterstützung der Vollzugshilfe, machen aber auch einige Verbesserungsvorschläge.

So betonen die Verbände, dass bautechnische Vorgaben nicht Teil der Ersatzbaustoffverordnung sind, sondern in bautechnischen Normen geregelt werden. Dies sollte auch in der Vollzugshilfe entsprechend klargestellt werden. Unklar sei zum Teil auch, aus welcher Perspektive die Fragen gestellt werden. Dies bedürfe der Klarstellung. Zudem würden einige aus Sicht der Verbände wichtige Fragen aus der Praxis nicht berücksichtigt.