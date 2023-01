U-Tech und Wamatech starten Partnerschaft

Um die Arbeitssicherheit für Beschäftigte in Europa weiter zu erhöhen, hat U-Tech eine strategische Partnerschaft mit Wamatech DK geschlossen.

Der dänische Spezialist für Lösungen für die Recycling- und Abfallindustrie ist damit in der Lage, sein Portfolio konsequent zu erweitern. Kunden von Wamatech profitieren künftig von umfassenden Lösungen, die Technologie für Arbeitssicherheit einschließen.

„Mitarbeiter vor Unfällen zu schützen, ist für Recyclingunternehmen eine elementare Aufgabe. Bei Wamatech DK erhalten sie künftig Maschinen für die Verarbeitung aller Arten von Abfällen und Schrott mit bereits integriertem Personenschutzsystem. Wir freuen uns, dass damit noch mehr Unternehmen direkten Zugang zu unserer Technologie erhalten und ihre Sicherheitsstandards erhöhen können“, sagt Heike Munro, Geschäftsführerin der U-Tech GmbH.

Künftig verfügt die Recycling- und Abfallindustrie in Dänemark, Skandinavien und Europa mittels Wamatech über eine direkte Schnittstelle zur Implementierung der U-Tech Sicherheitstechnologie. Diese kann im Zuge der Neuinstallation von Maschinen direkt integriert dort werden. Doch ebenso ist es möglich, Personenschutzsysteme in Bestandsanlagen nachzurüsten. So lassen sich Ballenpressen unabhängig von deren Baujahr absichern, um schwere Unfälle konsequent zu vermeiden.

Auch Wamatech ist sehr erfreut über diesen Schritt: „Durch die Partnerschaft mit U-Tech können wir unseren Kunden ein noch umfangreicheres Portfolio an Recyclingtechnologien aus einer Hand anbieten. Dass wir künftig mithelfen, die Sicherheit von Menschen noch einmal deutlich zu erhöhen, ist ein wichtiger Schritt“, sagt Poul Steffensen, CEO von Wamatech.

Wamatech, 1997 im dänischen Odense gegründet, verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Anlagen, Linien und Lösungen für die Handhabung, Verarbeitung und das Recycling von Abfällen und Rohstoffen. Dazu gehören insbesondere Hart- und Weichplastik, Aluminium- und Metalldosen, Metall, Folien, Papier, Pappe, Karton, Reifen, PET-Flaschen, Styropor, Hausmüll und viele andere Materialien.