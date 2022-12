EU: Circular material use rate sinkt 2021

Nach Angaben von Eurostat betrug die Circular material use rate (CMU) in der EU 2021 11,7 %.

Demnach stammten knapp 12% der in der EU verwendeten materiellen Ressourcen aus recycelten Abfällen.

Im Vergleich zu 2020 sank die CMU um 0,1 Prozentpunkte (PP). Von 2004 (dem ersten Jahr, für das Daten verfügbar sind; 8,3 %) bis 2019 (12,0 %) blieb die Quote stabil, bevor sie in den Jahren, die von der COVID-19-Pandemie betroffen waren, zurückging (11,8 % 2020 und 11,7 % 2021).

2021 war die CMU in den Niederlanden am höchsten (34 %), gefolgt von Belgien (21 %) und Frankreich (20 %). Die niedrigste Quote wurde in Rumänien (1%) verzeichnet, gefolgt von Finnland und Irland (jeweils 2%). Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sind laut Eurostat nicht nur auf den Umfang des Recyclings in den einzelnen Ländern zurückzuführen, sondern auch auf strukturelle Faktoren in den Volkswirtschaften.

Je nach der Hauptmaterialart weist die CMZ auch einige geringfügige Unterschiede auf. Im Jahr 2021 betrug sie für Biomasse 20 % (+0,4 Prozentpunkte gegenüber 2020), für nichtmetallische Mineralien 14 % (keine Veränderung), für fossile Energieträger 3 % (-0,1 Prozentpunkte) und für Metallerze 23 % (-1,0 Prozentpunkte).