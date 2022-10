Coperion liefert Anlage für das chemische Recycling von PMMA an Renov8

Für das chemische Recycling von PMMA liefert Coperion eine Gesamtanlage an Renov8, einer Tochtergesellschaft von just right mit Sitz in JAFZA, Dubai.

Die Coperion-Anlage für das chemische Recycling von PMMA wird im KEZAD Polymers Park in Abu Dhabi installiert. Sie soll PMMA in einem kontinuierlichen Prozess thermisch in flüssiges rMMA umwandeln. Sie umfasst das Material Handling, zwei Austragsrührwerke ARW mit Austragsschnecken und Smart Dosierbandwaagen SWB sowie einen Doppelschneckenextruder ZSK 92 Mc18 mit 92 mm Schneckendurchmesser, ein Vakuumsystem und einen Kondensator. Schlüsselkomponenten der Anlage stammen aus Coperion-Fertigung.

Die Prozesslösung von Coperion ermöglicht die thermische Wiederaufbereitung von PMMA zu rMMA in einem sehr wirtschaftlichen, kontinuierlichen Verfahren. Das PMMA-Rezyklat wird über ein Austragsrühwerk ARW und eine Austragsschnecke an eine Smart Dosierbandwaage SWB übergeben. Dieser gravimetrische Dosierer mit geringer Bauhöhe wiegt das Material mit hoher Genauigkeit und bringt es zuverlässig in einen ZSK Doppelschneckenextruder ein.

Im Coperion Doppelschneckenextruder der Baureihe ZSK Mc18 Extruder wird dank des sehr hohen Drehmoments von 18 Nm/cm³ über die gleichsinnig drehenden Doppelschnecken schnell sehr viel mechanische Energie in das PMMA eingetragen. Auf diese Weise steigt die Temperatur der Schmelze sehr energieeffizient in kürzester Zeit. Das Material depolymerisiert. Es entsteht gasförmiges MMA, das aufgrund der sehr guten Entgasungseigenschaften des ZSK Doppelschneckenextruders über Entgasungsdome eines Vakuumsystems zuverlässig abgesaugt und anschließend in einem Kondensator in flüssiges rMMA umgewandelt wird. Dieser chemische Recycling-Prozess von Coperion erfolgt mit deutlich geringerem Energieverbrauch als bei Pyrolyseverfahren ohne Extruder oder im Vergleich zur Wiederaufbereitung mit Einschneckenextrudern.

Die chemische Recycling-Anlage für Renov8 wird die Verarbeitung zwei getrennter Produktströme ermöglichen. Dank seiner sehr guten Selbstreinigung kann auf dem ZSK 92 Mc18 Doppelschneckenextruder in kürzester Zeit PMMA mit unterschiedlich hohen Lichtdurchlässigkeiten ohne Qualitätseinbußen recycelt werden.