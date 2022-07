Andritz-Schredder zur Verarbeitung von Küchenabfällen nach China

Grandblue Bioenvironment Co., Ltd., hat zwei Andritz ADuro QZ1600-BIO-Schredder in den Anlagen in Jinjiang City, Provinz Fujian und in Xiaogan City, Provinz Hubei, China, erfolgreich in Betrieb genommen.

Die beiden neuen ADuro QZ1600-BIO-Schredder verarbeiten Küchenabfall mit einer Kapazität von jeweils 15 Tonnen pro Stunde und lösen die organische Fraktion mit Hilfe von rotierenden Ketten auf. Das nicht-organische Material wie Plastik bleibt weitgehend intakt, wodurch es in den nachfolgenden Prozessstufen bestmöglich aussortiert werden kann. In den Maschinen kommen keine Schneidewerkzeuge zum Einsatz; das Input-Material wird aber dennoch schonend und rasch mittels einwirkender Kräfte aufgeschlossen.

Yang Rongmei, Technology Manager, Grandblue Bioenvironment Technology, sagt: “Wir haben mit Andritz das erste Mal 2016 für ein Pilotprojekt zur Behandlung von Küchenabfall zusammengearbeitet. Später folgte ein weiteres erfolgreiches Projekt in unserer Anlage in Zhangzhou. Das Andritz-Equipment zeigte immer hervorragende Performance. Die Bildung von Biogas ist aufgrund kürzerer Fermentationszeiten weitaus effizienter. Das schlägt sich in höherem Gasertrag im Fermenter nieder.“

Grandblue Bioenvironment will in Kürze zwei weitere ADuro QZ1600-BIO-Shredder und Kompaktiermaschinen von Andritz für weitere Küchenabfallaufbereitungsanlagen in den Provinzen Hebei und Hubei, China, in Betrieb nehmen.

Grandblue Bioenvironment Technology Co., Ltd. ist eine 100%-Tochtergesellschaft von Grandblue Environment Co., Ltd., einem börsennotierten Unternehmen, das in der Umweltindustrie tätig ist. Grandbue Environment fokussiert auf unterschiedliche Geschäftsfelder, inklusive der Abfallwirtschaft, der Energie- und Wasserversorgung sowie der Entwässerung. Das Unternehmen betreibt 12 Verarbeitungsanlagen für Küchenabfall und tierische Gülle mit einer Gesamtkapazität von über 3.000 Tagestonnen.