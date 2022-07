Metallhandels- und Recyclingwirtschaft erwartet weiter sinkende Metallpreise

Der deutsche Metallhandel blickt skeptisch in das 3. Quartal 2022 und erwartet weiter sinkende Metallpreise. Das zeigt die aktuelle Geschäftsklima-Umfrage des VDM.

Zu Beginn des 3. Quartals 2022 fällt der VDM-Geschäftsklimaindex erneut und verliert gegenüber dem 2. Quartal 4,3 Punkte. Verantwortlich für die spürbare Eintrübung sind neben der erneut eher negativen Beurteilung der Geschäftslage die weiterhin von Unsicherheiten geprägten Aussichten.

Das Metallpreisniveau wird nach Ansicht der Unternehmen in den kommenden drei Monaten deutlich sinken: Nur noch 3% der befragten Marktteilnehmer prognostizieren steigende Metallpreise, während mehr als zwei Drittel der Unternehmen (68%) mit sinkenden Preisen rechnen. 29% erwarten konstante Notierungen. Entsprechend der aktuellen Einschätzungen hinsichtlich der Metallpreisentwicklung sinkt der Index Trend Metallpreisniveau im Vergleich zum Letzten deutlich.

Der Krieg in der Ukraine ist weiterhin ein spürbarer Belastungsfaktor. Die aus dem Krieg resultierende Unsicherheit in Kombination mit den anhaltenden Lieferengpässen, den wachsenden Sorgen über die Zukunft der europäischen Gasversorgung oder auch der steigenden Inflation sind ein bitterer Cocktail für die deutsche Wirtschaft und unsere Branche, so der VDM.