IFAT: Diskussionsprogramm von PreZero

Mehr als 20 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren gemeinsam mit dem Umweltdienstleister über Fragen rund um die Themen Wertstoffkreisläufe, Verpackungsmanagement, Mülltrennung und Innovationen. „Wir wollen den Dialog, um mit unseren Kunden und Partnern gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die IFAT bietet uns hierzu eine ideale Plattform. Denn den Weg in ein sauberes Morgen können wir nur gemeinsam gehen“, sagt Thomas Kyriakis, Vorstandsvorsitzender von PreZero.

Highlight des Programms ist die hochkarätige Diskussionsrunde „#PreThink: Kreislaufwirtschaft jetzt! – Kommt die Verpackungswende 2022?“. Gemeinsam mit Dr. Martin Bethke, Geschäftsleitung beim WWF Deutschland, Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena München und Prof. Dr. Christina Dornack, Direktorin des Instituts für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden, diskutiert Thomas Kyriakis, welche regulatorischen Hebel jetzt gesetzt werden müssen, damit die Verpackungswende hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft gelingen kann. Die Diskussion findet am Mittwoch, den 01.06.2022, von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr am PreZero-Stand statt. Direkt im Anschluss findet mit diesem Plenum ein Pressegespräch statt, an dem auch Dr. Christoph Epping, Unterabteilungsleiter T II (Kreislaufwirtschaft) im Bundesumweltministerium, teilnehmen wird.

Praxisnah geht es am Montagnachmittag zu: Unter dem Titel „Mülltrennung sexy machen – geht das?“ zeigen Christian Kampmann von PreZero, Axel Subklew von der Initiative „Mülltrennung wirkt“ und Birgit Nimke-Sliwinski von der Berliner Stadtreinigung neue Perspektiven für dieses wichtige Thema auf. Welche Innovationen es für die Schließung von Stoffkreisläufen gibt und wie diese gestärkt werden können, diskutieren am Mittwochmittag Vertreterinnen und Vertreter von Start-ups aus der Kreislaufwirtschaft. Weitere spannende Panel-Themen sind das Kunststoffrecycling, innovatives Verpackungsdesign und Zero Waste. Unter dem Motto „Expert Choice“ können Kunden und Messebesucher auf Social Media vorab selbst für einen von drei zur Auswahl stehenden Vorträgen stimmen, der dann am Donnertag auf dem PreZero-Stand stattfinden wird.

Die Diskussionen finden vom 30.5. bis zum 2.6. am PreZero-Stand in Halle A6, Stand 239 statt.

