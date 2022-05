Neuer Geschäftsbericht von Plastics Europe Deutschland veröffentlicht

So äußert sich Ingemar Bühler, Hauptgeschäftsführer Plastics Europe Deutschland, in der Publikation: „Unsere Mitglieder arbeiten an hochinnovativen Recyclingtechnologien und tätigen hohe Investitionen in neue Anlagen. Ihre Produkte bestehen immer öfter aus Rezyklaten und sind viel recycelfähiger als früher. Gleichzeitig setzen unsere Unternehmen auf eine breitere Rohstoffbasis etwa durch das chemische Recycling oder nachwachsende Rohstoffe, nutzen CO2 als Baustein für neue Kunststoffe oder planen elektrisch betriebene Cracker.“

Darüber hinaus wirft der Verband in der Veröffentlichung einige Schlaglichter auf seine politischen und wissenschaftlichen Arbeiten, liefert Hintergründe zur wirtschaftlichen Entwicklung der Kunststofferzeuger in 2021 und berichtet über die neue Wertschöpfungsketten-Initiative Wir sind Kunststoff. Der neue Geschäftsbericht ist auf www.plasticseurope.org/de verfügbar.