IFAT: Lösungen für Luftreinhaltung und Umwelttechnologien

Unter dem Motto „Effiziente Lösungen für Luftreinhaltung und Umwelttechnologien“ präsentieren sich vier Unternehmen gemeinsam mit dem VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik auf einem Gemeinschaftsstand in Halle B6.

Das Unternehmen DFT GmbH Deichmann Filter Technik fertigt Filteranlagen für unterschiedlichste Industriesparten und bietet seit Gründung im Jahre 1947 bereits 75 Jahre innovative Lösungen im Bereich Entstaubung an. „Unsere Produkte sind auf höchste Beanspruchungen ausgelegt, sei es in Bezug auf Feinstaub, hohe Staubkonzentrationen gepaart mit hohen Temperaturen, gesundheitsgefährdende Gase, strengste Hygienebestimmungen oder schwierigste Einbaubedingungen,“ sagt Herr Dr. Reinhold Both, Geschäftsführer der DFT GmbH.

Die IVOC-X GmbH aus Jena entwickelt, fertigt und vertreibt branchenübergreifend modulare, kompakte und leicht skalierbare Luftreinigungsanlagen zum Abbau von Feinstaub, Lösemitteln und Treibhausgasen bis hin zur Beseitigung von Gerüchen und Rauchgasen. „Unsere Kunden sparen bis zu 90 Prozent der Betriebskosten ein und verbessern somit ihre CO2-Bilanz. Durch die integrierte IVOC-X Sensortechnik lassen sich zudem alle Prozessgrößen einfach monitoren. Die Produktion wird dadurch sauberer, sicherer und effizienter. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Arbeits- und Umweltschutz,“ sagt IVOC-X Geschäftsführer Dennis Sippach.

Die Venjakob Umwelttechnik GmbH & Co. KG blickt auf über vierzig Jahre Erfahrung beim Bau Thermischer Abluftreinigungsanlagen und Wärmerückgewinnungssystemen zurück. Am Standort Sarstedt planen und fertigen die Experten Anlagen für eine wirtschaftliche Reinigung lösemittehaltiger Abluft. Christoph Osten, Prokurist des Unternehmens sagt: „Die IFAT als Leitmesse für Umwelttechnologien ist ein Muss für uns als Anbieter von Abluftreinigungsanlagen. Darüber hinaus schätzen wir den VDMA-Gemeinschaftsstand und den hierdurch gegebenen Erfahrungsaustausch mit den anderen Unternehmen. Das gibt uns die Möglichkeit, gemeinschaftlich an übergreifenden Themen zu arbeiten“.

Zerkleinerungsanlagen für über 130 unterschiedliche Anwendungen entwickelt und produziert MOCO Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG, ein weltweit tätiges Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung am Markt. Karl Görtz, der Geschäftsführer des Unternehmens, schätzt den direkten Austausch auf Messen: „Die Planung zuverlässiger und langlebiger Zerkleinerungstechnologie bedeutet einen engen Kontakt zum Kunden. Auf der Weltleitmesse IFAT erhalten wir aus erster Hand wichtige Hinweise zu aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen.“

Halle B6, Stand 205/304