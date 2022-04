IFAT: Von Sammlung bis Recycling

Unter dem Motto „#PreThink – Shaping a circular future“ will sich PreZero auf der IFAT präsentieren. Auf der IFAT stellt PreZero erstmals als internationaler Umweltdienstleister das gesamte Leistungsspektrum seiner elf Länder vor. Vertretern aus Kommunen und Unternehmen wird am Messestand eine bedarfsgerechte Beratung angeboten. Diskussionsrunden mit hochkarätigen Gästen runden das Messe-Angebot ab.

„Die IFAT ist für uns der ideale Ort, um mit den unterschiedlichsten Vertretern der Branche in den Austausch zu treten. Wir glauben an die Kraft der Kollaboration mit unseren Kunden und Partnern. Denn nur gemeinsam lässt sich eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft auf stabile Beine stellen und diese auf ein neues Level heben – und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, sagt Thomas Kyriakis, Vorstandsvorsitzender von PreZero. Das Messemotto „#PreThink – Shaping a circular future“ mache deutlich, worum es dem Unternehmen gehe: immer vorauszudenken und gemeinsam mit seinen Partnern Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft anzubieten und tatkräftig umzusetzen.

In vier „Experience Centers“ werden die verschiedenen Schritte des Wertstoffkreislaufs präsentiert. Videos und Vor-Ort-Beratungen sorgen für bedarfsgerechte Informationen. In Vortragsrunden, die direkt am Messestand angeboten werden, diskutiert das Unternehmen mit Vertretern aus Politik, Forschung und Wirtschaft über die Zukunft der Kreislaufwirtschaft. Zudem erhalten Besucher die Möglichkeit, die kürzlich in Betrieb genommene Sortieranlage für Leichtverpackungen im benachbarten Eitting zu besichtigen und dort die neuesten Innovationen im Bereich Sortiertechnik hautnah zu erleben.

Halle A6 Stand A6.239