Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Fokus

Mit den Austropressen werden die Themen Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Energieeffizienz perfekt umgesetzt. Die Pressensysteme überzeugen durch Innovation, Leistung und eine sehr gute Energiebilanz. Zudem bringen sie Effizienz auf den Punkt und erweisen sich in unterschiedlichsten Branchen als wertvolle Partner für die internationale Abfall- und Recyclingwirtschaft.

Die aktuellen Kundenprojekte Penny Markt GmbH, Deutschland, und Nemetz Entsorgung und Transport AG, Österreich, machen klar, welchen Nutzen und welche erfolgreichen Auswirkungen Austropressen mit individuellen Lösungen erzielt.

Penny Markt GmbH, Zentral-Lager in Eching

Penny ist einer der führenden Lebensmittel-Discounter mit rund 2.150 Filialen und derzeit 10 Logistikzentren in Deutschland. Das Thema Nachhaltigkeit hat bei Penny einen sehr hohen Stellenwert. Ebenso das Thema Frische: Die Märkte werden täglich mit frischem Obst und Gemüse beliefert, kurze Lieferwege und regionale Produkte sorgen dafür, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird. Die Logistikzentren werden so konzipiert, dass sie mit nachhaltiger Energie betrieben und möglichst viele Rohstoffe recycelt werden. Austropressen leisten hier einen wertvollen Teil in der Recycling- und Abfallwirtschaft im Zentrallager Eching/Deutschland.

Am Standort Eching fallen jährlich rund 12.000 Tonnen an Karton-, PET- und AZV-Abfällen an. Die Verpackungsmaterialien aus den umliegenden Märkten werden getrennt, gesammelt, auf Förderbänder der Pressanlagen gekippt und in der Kanalballenpresse verarbeitet. Diese großen Mengen sollen einfach, schnell und automatisch bewältigt werden – inklusive Fördertechnik, Energie- und Ressourcenschonung. Die Ziele: Schnelligkeit, Verpressen unterschiedlichster Materialien zu kompakten und stapelbaren Ballen, optimale LKW-Auslastung durch maximale Ballengewichte sowie Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Anlage.

Für die Penny-Anforderungen wurde die vollautomatische Kanalballenpresse Austropressen APK ES-90 gewählt – mit einer Schneidkraft von 950 kN und einer 5-fachen vertikalen Umreifung der Ballen. Das Kettengurtförderband von Austropressen mit rund 13 m Länge und 5,5 kW Antrieb ist dank Frequenzumwandler in der Geschwindigkeit stufenlos anpassbar.

Nemetz Entsorgung und Transport AG, Leopoldsdorf

Das Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung beim Thema Abfallentsorgung ist ein innovativer Partner für Private, Unternehmen und Kommunen. Mit zukunftsweisenden Entsorgungslösungen für den Schutz der Umwelt und des Klimas setzt man bei Nemetz von der Planung aller Prozesse über die Produkte bis zu den Dienstleistungen auf einen verantwortungsvoller Umgang mit allen Ressourcen.

Das Unternehmen Nemetz mit dem Standort Leopoldsdorf/Österreich gilt als führender Entsorgungsbetrieb. Jährlich werden tausende Tonnen an Sammelware aus dem „Gelben Sack“, Karton-, PET und AZV, Aluminium und Weißblech- sowie PE-Kanister und Hohlkörper-Abfälle verarbeitet. Die verschiedensten Abfallmaterialien werden getrennt, gesammelt, auf Förderbänder der Pressanlagen gekippt und in der Kanalballenpresse verarbeitet. Die Ziele: Maximale LKW-Auslastung durch hohe Ballengewichte, optimal stapelbare und kompakte Ballen, schnelle Materialwechsel und hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Anlage.

Für die Nemetz-Anforderungen mit der spezifischen Material-Vielfalt wurde die vollautomatische Kanalballenpresse Austropressen APK ES-120 gewählt – mit 5-facher horizontaler Abbindung und einer Schneidkraft von 1.350 kN. Die APK ES-120 sorgt für eine energie- und ressourcenschonende Abfalllogistik. Die Kanalballenpresse verdichtet die unterschiedlichen Materialien zu kompakten und stapelbare Ballen.

