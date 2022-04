IFAT: Neue Schredder von Weima

Auf der Messe will Weima zwei große Shredder vorstellen: den FineCut 3000 Einwellen-Nachzerkleinerer sowie einen neuen Vorzerkleinerer mit Zweiwellen-Technologie.

Auf der IFAT können Fachbesucher die FineCut 3000 mit einem Hydraulikantrieb von Hägglunds Bosch Rexroth begutachten. Dieser eigne sich besonders für die Herstellung von Ersatzbrennstoff, da er kein klassisches Getriebe besitzt, das Verschleiß von Schlägen ausgesetzt ist. Das mache ihn reaktionsschnell und stoßunempfindlicher gegenüber Störstoffen. Drehzahl und Drehmoment seien mittels Regelpumpe schnell, gleichförmig und stufenlos einstellbar, ohne dass Stromspitzen entstehen. Der robuste Direktantrieb mit Hydraulikmotor arbeite äußerst effizient, mit extrem hohen Drehmomenten bei niedriger Anschlussleistung. Dadurch werde weniger Strom benötigt und die Betriebskosten seien in Summe deutlich reduzierbar.

Der High-Torque Antrieb von Baumüller ergänze das Weima-Antriebsportfolio. Er sei extrem drehmomentstark und unempfindlich gegenüber Fremdkörpern. Ohne Getriebe widerstehe der Antrieb Stößen und Vibrationen – auch bei der Zerkleinerung herausfordernder Materialströme. Über einen Frequenzumrichter seien Drehmoment und Drehzahl exakt einstellbar, um ein optimales Ergebnis hinsichtlich Durchsatz und Qualität des zerkleinerten Materials zu erreichen.

Bei FineCut Shreddern könne außerdem ein 6-poliger Asynchronmotor ohne Getriebe eingesetzt werden. Die Drehzahl sei über einen Frequenzumrichter stufenlos einstellbar. Dank der hohen Drehzahl seien extreme Durchsätze realisierbar. Eine Rutschkupplung schütze den Antriebsstrang vor Beschädigungen durch Störstoffe und sorge so für lange Standzeiten. Der Antrieb sei extrem robust, wartungsarm und garantiere einen elektrisch lastfreien Anlauf, ohne dass Stromspitzen entstehen.

Ein konventioneller elektromechanischer Antrieb mit Getriebe komme bei den Weima WL und WLK Zerkleinerern zum Einsatz. Das speziell für die Zerkleinerung von Weima entwickelte WAP-Getriebe stelle maximale Störstoffresistenz und optimale Drehmomentübertragung sicher.

Der M8.28 Zweiwellen-Zerkleinerer erweitere das Portfolio im Bereich industrieller Vorzerkleinerung. Abfälle aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zerkleinere der Shredder auf eine definierte Korngröße. Mit der Vorstellung des M8.28 reagiere Weima auf den wachsenden Bedarf an gröberen Austragsmaterialien. Gemeinsam mit dem PreCut Vorzerkleinerer, dem PowerLine Universalzerkleinerer und dem FineCut Nachzerkleinerer decke Weima das gesamte Leistungsspektrum der Abfallaufbereitung ab.

Der M8.28 sei besonders für die Zerkleinerung stark kontaminierter Materialien geeignet, auch wenn nicht bekannt ist, wie stark der Anteil an Störstoffen ist. Je nach Aufgabematerial erreiche der Zerkleinerer dabei einen Spitzendurchsatz von bis zu 50 Tonnen pro Stunde. Auch der neu entwickelte M8.28 Shredder verfügteüber die von Weima gewohnte Vielfalt an Antriebsmöglichkeiten. Der Vorzerkleinerer sei mit einem Hydraulikmotor mit Übersetzungsstufe oder mit einem Direktantrieb mit Hydraulikmotor ausstattbar. Auf der IFAT will WEIMA den Shredder mit Direktantrieb zeigen.

Halle B6, Stand 239/338