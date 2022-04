IFAT: Neuer Vierwellenzerkleinerer von Bomatic

Dieser Schredder sei besonders für die datenschutzkonforme Zerkleinerung von Festplatten und anderen Datenträgern geeignet. Aber auch Batterien, Metall- und Kunststoffgebinde, Produktionsabfall sowie Akten und Papiermüll zerkleinere er sicher und zuverlässig.

Bei einem Vierwellenzerkleinerer werden die zu zerkleinernden Materialien von einem vier-achsigen schneidenden Messerwellensystem mit versetzt angeordneten Messern geschreddert. Die Kraft der rotierenden Messer zieht sie dabei nach unten und zerschneidet sie, ein darunter angebrachtes Lochsieb fängt größere Partikel auf, so dass sie noch einmal für einen weiteren Zerkleinerungsschritt in den Schredder geleitet werden können. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das Material klein genug ist, die Schneidkammer durch die Sieblochung zu verlassen. Bei der Zerkleinerung von Festplatten und Datenträgern geht es insbesondere um Datensicherheit bei der Verschrottung. Die Geräte von Bomatic zerkleinern Festplatten in so kleine Teile, dass keine Daten mehr ausgelesen werden können. Dabei werden die Datenschutzbestimmungen nach der DIN 66399 eingehalten, die Maschine erreicht die Sicherheitsstufe H5.

Der neue Vierwellenzerkleinerer B4WV-L ist mit seiner Schneidwerksöffnung von 590 x 576 mm besonders für Festplatten und andere Speichermedien sowie leichten Elektronikschrott geeignet. Er hat eine Antriebsleistung von 2 x 11 kW und kann Korngrößen von 20 bis 80 mm oder größer erzielen. Dabei erreicht er einen Durchsatz von bis zu 500 kg Festplatten, Elektronikschrott und Blechgebinden pro Stunde. Dieses Gerät ist zudem in einer stärkeren sowie einer etwas kürzeren Version verfügbar.

Bomatic stellt darüber hinaus zwei weitere Produkte auf der IFAT vor:

Die Rotorschere B1350DD ist ein langsam laufender Zweiwellenzerkleinerer, der überwiegend zur Vorzerkleinerung von unterschiedlichen Materialien genutzt wird. Das bei der IFAT gezeigte Gerät gehört zur schweren Baureihe, hat eine Antriebsleistung von 2 x 55 kW, eine Schneidwerksöffnung von 1355 x 900 mm und wird gerne zur Zerkleinerung von PKW- und LKW-Reifen, Gewerbe- und Sperrmüll, Stahlfässern und Elektronikschrott genutzt.

Beim Vertikalshredder R750 – Rotacrex handelt es sich um einen Prallzerkleinerer, der eine Vielzahl an Abfällen zuverlässig aufschließt. Hier werden die Materialien durch ein sich schnell drehendes Multi-Trägerelement mit daran befestigen Prallplatten zerschlagen und aufgeschlossen. Durch eine einstellbare Spaltöffnung mit Schieberklappe wird die Größe des ausgetragenen Materials bestimmt. Das Besondere: Aufgrund des schlagenden Prozesses werden nur spröde Materialien zerkleinert, weiche Teile (wie z. B. Folien) bleiben nahezu unberührt und werden nicht zerkleinert. Auf der IFAT zeigt Bomatic eine Rotacrex der kleinsten Baureihe. Sie hat einen Prallraum von 750 x 500 mm, eine Antriebsleistung von 45 kW und wird gerne zur Zerkleinerung von Festmist, Bioabfall, überlagerten Lebensmitteln, Holz und Platinen eingesetzt.

Halle B6, Stand 227/326