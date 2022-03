11. DGAW- Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“

Endlich trafen sich wieder (Jung)Wissenschaftler, Lehrstuhlinhaber und Wirtschaftsvertreter an der in diesem Jahr gastgebenden TU Dresden zum intensiven Austausch von Wissenschaft und Praxis, nach dem coronabedingten Ausfall des Wissenschaftskongeresses 2021 und dem Online-Kongress 2020.

Die Resonanz war enorm: Über 120 Anmeldungen konnte die DGAW in diesem Jahr verzeichnen. Die Vortragsblöcke deckten an 2 Kongresstagen mit den Themenfeldern Analytik, thermische und biologische Verfahren, Abfall- und Sortiertechnik, Mineralik und (internationale) Kreislaufwirtschaft die gesamte Bandbreite der Circular Economy ab.

Zahlreiche Wirtschaftsvertreter nutzen den Kongress einerseits zum „Trendscouting“ und andererseits, um mit potenziellen Nachwuchskräften in Kontakt zu treten. Der wichtige Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist ausdrückliches Ziel des DGAW-Wissenschaftskongresses und soll in den kommenden Jahren durch neue Formate weiterentwickelt werden.

Eine Fachjury kürte den Beitrag von Nils Kroell (RWTH Aachen ) mit dem Titel „Sensorbasierte Vorhersage von Korngrößenverteilungen durch Machine Learning Modelle auf Basis von 3D-Lasertriangulationsmessungen“ zum besten Vortrag und überreichte ihm den begehrten „DGAW-Wissenschaftspreis“ in Höhe von 1.500,- EUR. Die Auszeichnung für den mit 1.000,- EUR dotierten zweiten Platz erhielt Lukas Gast (University of Cambridge) und der dritte Platz mit 500,- EUR wurde an Nathalie Korf (TU Berlin) vergeben.

In kurzen Pitches stellten die rund 40 Posteraussteller ihre Forschungs-Themen dar und standen darüber hinaus in der Postergalerie für Diskussionen mit den Teilnehmern zur Verfügung. Das Fachpublikum wählte als bestes Poster „Statistische Analyse von Prozesspotentialen zur Optimierung der Effizienz und Wertschöpfung der Garagenfermentation anhand einer ausgewählten deutschen Biogasanlage“ von Herrn Maximilian Barth (TU Dresden). Der Gewinner kann sich in diesem Jahr über 600,- EUR freuen.

Das Programm wurde durch den Gastvortrag von Frau Prof. Dr. Annette Elisabeth Töller, Lehrgebiet für Politikfeldanalyse und Umweltpolitik, FernUniversität in Hagen und Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) mit dem Titel „Kommunale Abfallvermeidungsmaßnahmen in 22 kreisfreien Städten NRWs. Ein politikwissenschaftliches Forschungsprojekt“ bereichert.

Im März 2023 findet der 12. DGAW Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“ an der TU Hamburg mit Frau Prof. Kerstin Kuchta als Gastegeberin statt.