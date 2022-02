RECYCLING talk: Wie digital kann die Kreislaufwirtschaft werden?

Mit der Digitalisierung hat eine disruptive Technologie Einzug gehalten, die alle Bereiche der Gesellschaft verändert. Dies gilt natürlich nicht zuletzt auch für die Kreislaufwirtschaft. Die Frage ist aber, was genau die Digitalisierung für die Branche bedeutet und an welchen Stellen sich Probleme ergeben können. In Ansätzen ist die Digitalisierung schon in der Kreislaufwirtschaft angekommen, sei es durch Start-Ups oder etablierte Unternehmen. Insgesamt steht die Branche aber noch am Anfang.

Diskutieren Sie gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Branche über den aktuellen Stand und mögliche Entwicklungen.

Referent:innen:

Dr. Holger Berg, Wuppertal Institut

Ralf Mittermayer, Saubermacher AG

Felix Heinricy, Resourcify

Ute Müller, Consist ITU Environmental Software Gmbh

Thomas Schachtner, WRT GmbH

