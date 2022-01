Rewimet Innovationsforum 2022 Recyclingregion Harz

Unternehmen aus der Region zwischen Hannover, Magdeburg, Leipzig und Kassel treffen Geschäftspartner, Lieferanten, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsförderer, um aus Ideen Geschäfte zu entwickeln. Initiiert wurde das Vorhaben „Innovationsforum Recyclingregion Harz“ vom Recyclingcluster REWIMET e.V.

Nachdem 2021 die Erstausgabe im Rahmen der Förderrichtlinie „Innovationsforen Mittelstand“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt wurde, findet die diesjährige Veranstaltung ohne Förderung statt.

In der Recyclingregion Harz gibt es eine bemerkenswerte Konzentration von Recyclinganlagen. Darunter sind die weltgrößten Recyclinganlagen für Aluminium, Wolfram und Tantal, mehrere europaweit bedeutende Anlagen für die Aufbereitung von Elektroaltgeräten und Industriekatalysatoren, mehrere Shredderanlagen für Kfz-Karossen und andere Schrotte. Nicht zuletzt wird jede vierte deutsche Starterbatterie im Harz aufbereitet.

Mit einem Dutzend Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Recyclingregion Harz besteht eine breit aufgestellte Expertise in Forschung und Entwicklung. Zahlreiche Verbundprojekte ermöglichen den Technologietransfer in die Recyclingindustrie. So konnten z.B. bereits Verfahren zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien aus der Forschung bis zur Anwendungsreife gebracht werden (TRL 8 in der Liste der Technology Readiness Levels).

Organisiert wird das Innovationsforum 2022 Recyclingregion Harz vom REWIMET e.V. (Recycling-Cluster wirtschaftsstrategische Metalle). Das Netzwerk aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Gebietskörperschaften wurde 2011 gegründet. REWIMET fördert Wissenschaft und Forschung zur Entwicklung neuer Recyclingstrategien und -verfahren bis zur industriellen Umsetzung. Die Mitglieder beschäftigen ca. 17.000 Menschen und setzen jährlich ca. 4 Milliarden Euro um.