PreZero startet mit Integration in Spanien und Portugal

PreZero hat den Zukauf des Entsorgungs- und Recyclinggeschäfts von Cespa S. A. (ehem. Ferrovial Environmental Service) in Spanien und Portugal erfolgreich abgeschlossen. Gemäß Fusionskontrollverfahren und nach erfolgter Genehmigung durch die EU-Kommission werden damit rund 16.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 140 Standorten offiziell übernommen. „Als Umweltsparte der Schwarz Gruppe bauen wir unsere Rolle als bedeutender Treiber der Kreislaufwirtschaft in Europa weiter aus. Mit der Akquisition in Spanien und Portugal setzen wir diesen Weg erfolgreich fort und wollen mit neuartigen Lösungen dazu beitragen, zukünftig weitere Wertstoffkreisläufe zu schließen“, erklärt Thomas Kyriakis, Vorstandsvorsitzender von PreZero.

Cespa verwertet für private und öffentliche Kunden jährlich rund acht Mio. Tonnen Wertstoffe und ist führend im Bereich Wiederverwendung von Bioabfall, Kunststoff sowie Kompost und investiert in Pionierprojekte in den Bereichen Robotik, künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Spanien die einzige Anlage, die Biogas aus organischen Abfällen gewinnt.

Mit diesem Zukauf ist PreZero nun erstmals auch auf der iberischen Halbinsel aktiv. PreZero beschäftigt nun insgesamt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 430 Standorten in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Schweden, Österreich, Italien, Spanien, Portugal und den USA.