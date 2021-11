ReWork bei Milchverarbeiterin Emmi

Seit jeher ist man sich bei Emmi der damit einhergehenden Verantwortung für Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt bewusst – und handelt entsprechend nachhaltig. Eine Erfolgsgeschichte ist der ReWork-Prozess am Standort Suhr. Mithilfe einer Weima Puehler G.300 ReWork Entwässerungspresse werden über- bzw. unterfüllte Milchkartons vollautomatisch geöffnet und entleert, um die wiedergewonnene Milch in den Produktionsprozess zurückzuführen.

Weltweit wird mehr als ein Drittel aller hergestellten Lebensmittel verschwendet. Grund genug für Emmi, sich fortan als offizielle Waste Warrior Brand noch stärker gegen Food Waste zu positionieren. Als Teil dieser von Too Good To Go Schweiz initiierten Vereinigung kämpft Emmi für eine stärkere Sensibilisierung von Konsument:innen und gegen die Verschwendung. Dass Emmi mit bestem Beispiel vorangeht, beweisen die Maßnahmen in den eigenen Betrieben.

ReWork löst das Ausschussdilemma

Moderne Anlagen für die Milchverarbeitung müssen maximal effizient für einen wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt sein. Wie bei jeder Art von Herstellung kommt es jedoch vor, dass fehlerhafte Ware produziert wird. Dies bezieht sich bei wenig verarbeiteten Basisprodukten wie Trinkmilch oder Rahm vornehmlich auf Dinge wie über- oder unterfüllte Gebinde bzw. undichte Verpackungen. Hier kommt der sogenannte ReWork-Prozess als Lösung ins Spiel. Im Fokus stehen die Vermeidung und Nutzung von qualitativ einwandfreiem Ausschuss. Um dies zu gewährleisten, müssen Inhalt und Verpackung maschinell, garantiert ohne Kontamination, getrennt werden. Nur so kann die zurückgewonnene Milch wieder abgefüllt und der Getränkekarton recycelt werden.

Emmi setzt seit zwei Jahrzehnten auf Puehler-Technik

Am größten Emmi Standort der Schweiz, in Ostermundigen, ist man bereits seit über 20 Jahren mit Puehler Entwässerungs- und Verdichtungstechnik vertraut. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit setzt Emmi auch in einem weiteren großen Standort auf Weima als Partner für ihre neue ReWork-Anlage samt Puehler-Presse als Herzstück: Und zwar in Suhr, wo vor allem Trinkmilch, Rahm und Butter hergestellt werden.

Der stellvertretende Standortleiter Hans-Peter Steuri merkt dazu an: „Wir verarbeiten pro Jahr etwa 190 Millionen Liter Milch und ca. 60 Millionen Liter Rahm. Vor dem Einsatz der Puehler-Presse mussten wir jede volle Ausschussverpackung händisch aufschlagen. Das war alles andere als produktiv. Mit Weima haben wir endlich den richtigen Partner für unsere Aufgabe gefunden.“

Hohe Durchsätze, Hygienic Design, kompakter Footprint

Welche hohen Anforderungen die neue Puehler-ReWork-Presse erfüllt, beschreibt Steuri: „Als Lebensmittelhersteller ist Hygiene das A und O. Weima-Maschinen lassen sich bedienerfreundlich warten, verfügen über eine CIP-Reinigung und entsprechen den strengen Hygienic Design Vorgaben. Neben der hohen Durchsatzleistung braucht die Anlage von Weima übrigens deutlich weniger Platz als andere Anbieter – ein klarer Vorteil für uns.“

Die Produktivität der Weima Puehler G.300 ReWork spiegelt sich auch faktisch in Zahlen wider: In einem Havariefall entleert und verpresst die Maschine über 3.000 Liter Flüssigkeit pro Stunde (bei 1 Liter Kartons). Pro Woche wird die Presse für den Durchsatz von ca. 15.000 Einheiten genutzt. In der Regel fällt der meiste Ausschuss (etwa 90 Prozent) prozessbedingt beim Stoppen bzw. Neustarten (An- und Ausfahren) des Abfüllbetriebs an. Im Normalbetrieb verarbeitet die Presse innerhalb von vier Stunden den Ausschuss der vergangenen 24 Stunden.

Automatisierter Entwässerungsbetrieb

Bis zu 20 verschiedene Mitarbeitende bedienen im Laufe der Woche die ReWork-Anlage. Um die Abläufe weiter zu automatisieren, geschieht die Beschickung über eine kompakte Hebe-Kippvorrichtung. Sie ist, ebenso wie der gesamte Maschinenkörper und das Austragsförderband, aus Edelstahl gefertigt. Die in Kunststoffboxen gesammelten Milchtüten gelangen so in den großen Aufgabetrichter der Weima Puehler G.300 ReWork. In regelmäßigen Hubabständen werden die Milchtüten dann im Presskanal mittels Pressschieber horizontal gegen die sich für den Vorgang absenkende Pressplatte gedrückt. Hierdurch wird die Verpackung entwässert und gleichzeitig verdichtet. Der Vorteil: die Maschine ist flexibel einsetzbar. Eine Umrüstung für verschiedene Verpackungsgrößen oder -arten ist nicht notwendig.

Die Milch fließt durch ein Rundlochsieb zunächst in die sich unter dem Presskanal befindliche Auffangwanne, ehe sie in große Edelstahltanks abgepumpt wird. Mit dem nächsten Presshub werden die entleerten Verpackungen nun zu handlich runden Presslingen mit 300 mm Durchmesser geformt, über ein Austragsrohr abtransportiert. Die Restfeuchte der Milchtüten ist durch die Kompaktierung nur noch minimal. Der Inhalt wurde von der Verpackung sauber getrennt. Beide Stoffströme sind einwandfrei weiterverarbeitbar. Im Falle der Verpackung bedeutet das: Recycling – bei Emmi zu 100 Prozent.

Sobald der Produktionsausschuss der letzten Schicht abgearbeitet ist, folgt die vollautomatische Reinigung, kurz CIP (Cleaning in Place). Hans-Peter Steuri zieht auch in puncto Wartung ein positives Fazit: „Die Weima Puehler G.300 ReWork ist sehr gut zugänglich und übersichtlich aufgebaut. Das erleichtert uns die Wartungsarbeit und Reinigung. Wir fühlen uns von Weima als Partner sehr gut betreut und kompetent beraten. Die Termintreue ist vorbildlich. Da können wir uns wirklich immer drauf verlassen.“

Die ReWork-Anlage von Emmi zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus. Sie ist nicht nur besonders wirtschaftlich und effizient, sondern vor allem auch nachhaltig im Umgang mit Ressourcen. So unterstützt die Weima Puehler G.300 ReWork die Schweizer Milchverarbeiterin aktiv bei ihren ambitionierten Umweltzielen – weg von einer linearen Wirtschaft, hin zur Kreislaufwirtschaft. Nach Angaben von Emmi konnte die Abfallmenge im Vergleich zum Jahr 2017 bereits um zehn Prozent reduziert werden.