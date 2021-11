Neuer Umschlagbagger von Sany

Mit dem laut Hersteller leistungsstärksten Motor in ihrer Klasse könne die Umschlagmaschine jederzeit bei Ladekapazität und -schnelligkeit punkten.

Zu Hause sei die mobile Umschlagmaschine überall dort, wo viel bewegt werden muss. Mit den entsprechenden Anbaugeräten überzeuge sie im Hafen, auf dem Holzplatz, dem Recyclinghof oder dem Schrottplatz durch höchste Kapazität und schnelles, sicheres Arbeiten. Neben dem Standardausleger mit 17 m Länge stünden Auslegerlängen von 11,5 bis 20,0 m zur Auswahl und sicherten so eine optimale Anpassung der Maschine an die jeweiligen Aufgaben.

Neben der Version mit Rad-Unterwagen bietet Sany nach eigenen Angaben die Maschine auch mit Raupen-Unterwagen an. Ebenso könnten Pylone in verschiedenen Höhen gewählt werden. Aktuell stünden in Europa mit 40/48 t zwei Modelle zur Verfügung, das globale Portfolio umfasse Maschinen von 30 bis 70 t.

Mit 252 kW Motorleistung biete Sany den leistungsstärksten Motor in dieser Klasse. Dank der Leistungsreserven könne dieser die geforderte Drehzahl auch bei Belastungsspitzen halten. Die Hydraulikpumpen stellten zudem immer genau die Leistung zur Verfügung, die momentan abgerufen wird. Möglich sei ein Materialumschlag von bis zu 520 t pro Stunde.

Mit einem Radstand von 3 200 mm und der standardmäßigen 4-Rad-Lenkung sei der Umschlagbagger besonders wendig für schnelles Manövrieren. Neben umfangreichen Sicherheitskomponenten sei serienmäßig auch eine komfortable Grundausstattung enthalten. Ab Werk seien beispielsweise Klimaanlage, luftgefederter Sitz, zahlreiche LED-Arbeitsscheinwerfer etc. mit an Bord. Darüber hinaus seien viele zusätzliche Optionen wählbar.