Andritz liefert Textil-Recyclingsystem nach Schweden

Kernelemente des neuen Recyclingsystems werden ADuro-Schredder sein, die Alttextilien in nur einem Schritt zerkleinern. Mit ihrer einzigartigen Technologie können die Zerkleinerer das ankommende Material gleichmäßig und sauber schneiden und ermöglichen einen sehr hohen Durchsatz. In den anschließenden Trennstufen werden Störstoffe wie Knöpfe und Reißverschlüsse aus den geschredderten Textilien entfernt. Renewcell verwendet dieses vorbehandelte Material, um daraus einen reinen, natürlichen Zellstoff aus 100% recycelten Textilien herzustellen.

Darüber hinaus umfasst der Lieferumfang weitere Schlüsselausrüstungen. Mit dem hochmodernen Equipment von Andritz können in der neuen Recyclinganlage bis zu 60.000 Tonnen Alttextilien pro Jahr verarbeitet werden.

Renewcell mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, wurde 2012 gegründet und ist auf das Recycling von Textilien spezialisiert. Die von Renewcell eingesetzte Recyclingtechnologie löst gebrauchte Baumwolle und andere Zellulosefasern auf und wandelt sie in einen neuen Rohstoff – den sogenannten Circulose-Zellstoff – um, der weiterverwendet wird, um biologisch abbaubare Viskose- oder Lyocell-Textilfasern in Neuqualität für die Modeindustrie herzustellen.