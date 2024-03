Pyrum und GreenTech Recycling Tires wollen Recyclingwerk in Schweden bauen

Pyrum hat den Grundstein für den Markteintritt in Skandinavien gelegt. In der vergangenen Woche wurde ein Consulting-Vertrag zwischen der GreenTech Recycling Tires AB und der Pyrum Innovations AG unterzeichnet, der den Bau einer gemeinsamen Pyrolyseanalage in Schweden vorsieht.