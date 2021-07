Alba baut Unternehmen um

Diese werden – vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts – den Marktanforderungen und den individuellen Schwerpunkten für Regionen und Geschäftsmodelle entsprechen:

Künftig hält Dr. Axel Schweitzer das alleinige Eigentum an den wesentlichen asiatischen Aktivitäten, dazu zählt insbesondere die ALBA Group Asia. Ebenso gehen die gemeinsamen Beteiligungen an der ALBA Services Holding (ASH) sowie insbesondere die Kunststoffaktivitäten der ALBA International Recycling (AIR) in die Sphäre von Dr. Axel Schweitzer über, so dass bei ihm das gesamte Kunststoffrecycling aller Verarbeitungsstufen – von der Hightech-Sortierung bis zur Rückführung in den Rohstoffkreislauf – konzentriert ist. Hier sind damit jene Aktivitäten gebündelt, die die weltweite Unternehmensvision einer „Welt ohne Abfall“ und das asiatische Wachstum verfolgen.

Dr. Eric Schweitzer hält künftig alle Anteile an der ALBA Europe Holding, die vor allem das Entsorgungs- und wichtige Teile des Recyclinggeschäfts mit innovativen Anlagen zur Verlängerung der Wertschöpfungskette und einem wachsenden Kommunalgeschäft sowie das Stahl- und Metallrecycling betreibt. Im angestammten Geschäft seit der Unternehmensgründung vor über 50 Jahren ist hier der größere Teil des Umsatzes und der Mitarbeiter angesiedelt. Hinzu kommen einige wenige Aktivitäten aus dem Bereich der bisherigen ASH und AIR.

Die Geschäftsbereiche werden im Rahmen eines familiären Verbundes weiter eng zusammenarbeiten. Miteigentümer Dr. Eric Schweitzer: „Die jetzt vorgenommene Neuordnung entspricht unseren inhaltlichen Schwerpunkten. Ich bin fest in Berlin, Deutschland und Europa verwurzelt, Axel ist in den letzten Dekaden zum anerkannten Asien-Experten geworden und zum Pionier einer Welt ohne Abfall.“ Miteigentümer Dr. Axel Schweitzer ergänzt: „Jeder von uns kann sich auf das konzentrieren, was ihm am meisten liegt. Eric hat das tiefere Verständnis für das Entsorgungsgeschäft in unseren Heimatmärkten. Als wahrhaft ‚verbrüderte‘ Unternehmen werden wir weiter Synergieeffekte nutzen.“

Hintergrund der Neuordnung sind die in den vergangenen Jahren gewachsenen Herausforderungen auf den Märkten, in denen die Unternehmen unter den Marken Alba und Interseroh tätig sind. Im Entsorgungs- und Recyclinggeschäft sowie im Stahl- und Metallrecycling ist der Wettbewerb noch intensiver geworden. Der Markt der Verpackungslizenzierung befindet sich in einem strategischen Umbruch. Im Wachstumssektor Asien sind erhebliche Engagements erforderlich, um das große Potential zu realisieren.

Um den Herausforderungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern auch persönlich zu begegnen, hat Dr. Axel Schweitzer als Aufsichtsratsvorsitzender der ASH unter anderem den Start des neuen dualen Systems „Interseroh+“ initiiert, um gemeinsam mit Handel und Industrie Stoffkreisläufe zu schließen. Mit der Alba Group Asia, die bereits seit dem letzten Jahr als selbstständige Einheit neben der Alba Group steht, hat er die Expansion in Asien deutlich vorangetrieben, unter anderem mit neuen Projekten in China, zwei Aufträgen in Singapur und dem Bau einer neuen Kunststoff-Anlage in Hongkong. Dr. Eric Schweitzer treibt als CEO der Alba Europe Holding die erfolgreiche Strategie voran. Dies umfasst beispielsweise zahlreiche neue Kommunalpartnerschaften und die Verlängerung der Wertschöpfungskette durch innovative Recyclinganlagen.