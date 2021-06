Metso Outotec Metal Recycling setzt auf 360°-Strategie

Von dieser Marktentwicklung profitiere auch Metso Outotec’s Business Line Metal Recycling und verzeichne eine positive Entwicklung des globalen Geschäfts.

Seit Ende 2020 bewegten sich die Stahlpreise auf sehr hohem Niveau und die Investitionsbereitschaft der Recycling-Unternehmen wachse spürbar. Viele Länder stellten ihre Stahlproduktion auf energieeffiziente und somit CO2-reduzierte Produktionsverfahren um (z.B. EAF), ie den Einsatz von bis zu 100 Prozent Stahlschrott ermöglichen.

„Das Interesse an nachhaltigen Antriebslösungen wächst“, sagt Vice President Ioannis Giouvanitskas, der Metso Outotec’s Geschäftsfeld Metal Recycling von Düsseldorf aus leitet und bestätigt den Trend zu mehr Energieeffizienz bei Schrott verarbeitenden Maschinen. „Hier spielt Metso in der ersten Liga.“

Vor allem die Hydraulik-optimierte Premium-Schere Lindemann EtaCut II könne sich sehen lassen: Ausgestattet mit einer intelligenten Pumpensteuerung, die nur dann Leistung liefert, wenn sie benötigt wird, sowie einer innovativen 400 bar Technologie, die für deutlich geringere Strömungsverluste sorgt, stehe die Lindemann EtaCut II für eine effiziente Umsetzung der zur Verfügung stehenden Leistung in 100-prozentige Produktivität.

Auch die Antriebe der Metso Shredder seien in puncto Effizienz weit vorne: Innovative Ansätze zur Motorsteuerung mit Frequenzumrichtern würden einen höheren Gesamtwirkungsgrad des Antriebssystems bei gleichzeitiger Reduzierung von unerwünschten Lastspitzen versprechen. Zusätzlich unterstütze der Shredder Drive Assistant (SDA) den Maschinenfahrer bei seiner täglichen Arbeit und steigere gleichzeitig signifikant die Produktionsleistung. Gleichzeitig werde durch die gleichmäßigere Auslastung des Antriebssystems deutlich Energie eingespart.

Zunehmend interessant für die Kunden von Metso Outotec‘s Metal Recycling – und sicherlich auch ein Stück weit durch die Corona Pandemie vorangetrieben – werde das Thema Remote-Service: „Aktuell bieten wir diesen via Smart Glass an. Das ist eine Augmented Reality Brille, mit der digitale Informationen vor den Augen des Benutzers angezeigt werden. Sie verfügt über eine Kamera, mit der die Umgebung des Benutzers mit unseren Service-Technikern geteilt werden kann“, erläutert Giouvanitskas diesen 24/7-Service.

In mittelfristiger Zukunft sieht Ioannis Giouvanitskas das Unternehmen als Full- Solution-Provider für den globalen Metal Recycling Markt: „Wir wollen noch stärker in neue Technologien investieren, die Digitalisierung weiter vorantreiben und uns vermehrt Umweltthemen wie der Reduktion von Emissionswerten durch modernste Entstaubungsanlagen annehmen.“ Mit dieser weiterentwickelten 360°-Strategie soll Metso Outotec‘s Metal Recycling erneut eine klare Vorreiterrolle am Markt einnehmen.