Mehr Betriebssicherheit im Schrott- und Aluminiumrecycling

Die trockene Dichtesortierung mittels Röntgentransmission sei bewährt und werde weltweit bei hunderten Metallrecyclern eingesetzt. Bei Aufbereitern des Hochleistungswerkstoffs Aluminium, diene das Sortiersystem dazu, freie Schwermetalle, Alu-Verbunde, freies Magnesium und Alu Knet- und Alu Gussanteile voneinander zu separieren. Steinert’s Weiterentwicklungen sorgten jetzt für konkrete Vorteile in der Sortierung.

EVO 5.0 Generation mit neuen Funktionen

Mit der Multilayer Data Evaluation (MDE) sei das Sortiersystem in der Lage, noch mehr Unterscheidungskriterien durch hoch auflösende Objekterkennung und mittels einer parallelen Klassifizierung für die Detektion heranzuziehen. Besonders komplexe Sortieraufgaben wie die Magnesium-Detektion würden leicht. Das automatische X-ray Monitoring und die Kalibrierung (AXM) der Röntgensensoren würden zu einer gleichbleibend hohen Detektions- und Sortierqualität verhelfen.

Auch die Hardware habe sich verbessert. Der hochauflösende Ventilabstand von 6,25 mm (HR valve pitch) ermögliche eine noch effizientere Sortierung von feinem Material runter bis zu 5 mm. Der X-ray Scan-Bereich reinige sich bei der neuen Generation automatisch. Das reduziere den manuellen Reinigungsaufwand stark und hält die Detektionsqualität kontinuierlich hoch. Die 4-Jahres Garantie auf die Röntgenquelle und Sensoren schaffe Betriebssicherheit und halte die Betriebskosten gering.

Für einen ersten Überblick über die Chancen in der Sortierung von Aluminiumschrott und weiteren Materialien, gibt es ab sofort einen sogenannten Solution Guide als E-Book. Obwohl Aluminiumschrott aus verschiedenen Quellen wie Rostaschen, Profilen und Blechen, Schredderanlagen oder aus der Dense Media Separation (DMS) stammt, sind die groben Prozessschritte in der Sortierung ähnlich: Nichteisenmetalle zurückgewinnen und die gewonnenen Metalle veredeln, also reine Metallsorten herstellen. Ob für Anlagenbetreiber von Aluminium-Schredder und Sekundärschmelzer oder Aufbereiter von Müllverbrennungsaschen, das E-book gebe Aufschluss sowohl über das Herzstück der Anlagen – die Steinert XSS T EVO 5.0 – als auch über die vorgelagerte Magnettechnologie und nachgelagerte Fluoreszenztechnologie. Mit letzterer entstünden reine Schwermetall-Fraktionen wie Kupfer, Messing und Zink.

