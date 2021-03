Integrierte Telematik-Lösung für optimale Touren

Um Logistikern und Entsorgern den Weg in die Digitalisierung zu erleichtern stellt das Unternehmen seine neuen Module in kostenlosen Webinaren vor.

Bisherige Anwendungen zur Tourenoptimierung für den gewerblichen Einsatz müssten per Schnittstelle an die nutzerinternen Softwareprogramme angebunden werden. Eine integrierte Lösung gebe es im Telematik-Umfeld kaum. „Dabei bietet die Integration deutliche Vorteile gegenüber dem Arbeiten mit externen Insellösungen“, macht Couplink-Vorständin Monika Tonne deutlich.

Zusätzlich zu den Funktionen der Routenplanung von PTV – etwa das Berücksichtigen von wichtigen Kriterien wie Zeitfenstern, Fixterminen und Laderaum-Auslastungen – beziehe Couplinkyourfleet auch Standzeiten beim Kunden, Ladezeiten oder zum Beispiel übliche Verspätungen in die Berechnung der Touren mit ein. Eine strategische und operative Planung sei so viel einfacher möglich.

In der Zentrale biete das ebenfalls integrierte Dispo-Center eine neue Möglichkeit, Fahrzeuge direkt in der Telematik-Lösung zu disponieren. Auf einer interaktiven Zeitachse würden die Fahrzeuge in Echtzeit angezeigt und könnten komfortabel per Drag-and-drop verschoben und umdisponiert werden. „Auch kurzfristige Planänderungen lassen sich so schnell und einfach umsetzen“, erklärt Tonne. Die Anpassung werde automatisch auf die Endgeräte der Fahrer übertragen, sodass diese ihre Tour ohne Mehraufwand anpassen können.

Um diese neuen Module vorzustellen, bietet Couplink im März drei kostenlose Webinare für Entsorger und Logistiker an. Die unverbindlichen Online-Veranstaltungen finden unter der Leitung von Couplink-Vorstand Jens Uwe Tonne und Benjamin Rheinberger, Partner Manager bei PTV, statt. Am 16. und 24. März präsentieren beide die Routen-/Tourenoptimierung und das Dispo-Center für Logistiker, am 18. März sind Entsorger Adressaten der Webinare. Beginn ist jeweils um zehn Uhr.

