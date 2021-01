Chemiefreie Abwasseranlage bei CWS in Solingen

Elementarer Bestandteil seines Angebots ist die Aufbereitung von Stoffhandtuchrollen und Berufskleidung. Dabei setzt CWS auf umweltfreundliche Technologien. In der Solinger CWS-Wäscherei kommt in Kürze die RedBOX des Abwasserspezialisten MORSELT zum Einsatz, um das Abwasser aufzubereiten. Das spezielle Elektrokoagulationsverfahrens der Lösung soll erstmals eine zu 100 Prozent chemiefreie Abwasseraufbereitung ermöglichen.

Eine der größten Herausforderungen für professionelle Wäschereien sind die unterschiedlichen Verschmutzungsgrade und -ursachen. Hans-Jörg Ahrens, Head of Operations Excellence & Engineering bei CWS erklärt: „Unsere Kunden kommen aus der Industrie, dem Handwerk, dem Handel oder sehr sensiblen Bereichen. Im Waschbetrieb entfernen wir für sie unterschiedlichste Schmutzstoffe. Unsere Produkte wie Stoffhandtuchrollen und Schmutzfangmatten genügen höchsten hygienischen Anforderungen unserer Kunden. Die Berufskleidung wird von teilweise sehr hartnäckigen Verschmutzungen befreit.“

Trotz des technologischen Fortschritts konnte die Abwasseraufbereitung in der Vergangenheit nicht ganz auf Chemikalien verzichten. Auf der Suche nach einer Alternative stieß CWS auf die Redbox des niederländischen Unternehmens Morselt, das zur Unternehmensgruppe Spaleck gehört.

Ahrens erklärt: „Das Verfahren der Elektrokoagulation setzt das Abwasser unserer Wäscherei unter elektrische Spannung. Das trennt die Verschmutzungen sehr effizient und ohne die Zugabe von Chemikalien vom Abwasser. So wird aus dem stark belasteten Abwasser wieder reines Wasser.“ Rund 30 Prozent dieses Wassers könne dann wieder für die Vorwäsche stark verschmutzter Textilien genutzt werden.

Im Rahmen des Pilotprojektes in der schwedischen CWS-Wäscherei Jarfälla/Stefansdorp erwies sich die Lösung nicht nur als chemiefrei, sondern auch als energieeffizient. Ahrens sagt: „Die Umweltgesetze in Schweden zählen zu den schärfsten in Europa. CWS will diese Standards nicht nur einhalten, sondern übertreffen. Daher setzen wir auf innovative Technologien wie die Redbox.“

„Für unsere Branche zählen wir mit der Redbox zu den Taktgebern für eine saubere und umweltfreundliche Textilreinigung. Das rückt uns unserem Ziel näher, 2025 der nachhaltigste Anbieter unserer Branche zu sein“ erläutert Dr. Maren Otte, Group Director Corporate Communications & Responsibility. „Wir bei CWS suchen immer nach den fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Lösungen. Haben wir diese gefunden, machen wir sie für uns zum Best-Practice-Standard für optimierte Prozesse. Deshalb folgen wir dem Beispiel unserer skandinavischen Kollegen und stellen unsere deutsche Abwasserbehandlung überall dort auf die chemiefreie Lösung der Redbox um, wo wir unsere Abwasserparameter noch weiter optimieren möchten.“ Nach Solingen im Jahr 2020 soll die Lösung im März 2021 auch in der Leipziger CWS Wäscherei installiert werden.

Morselt realisierte außerdem eine flexible Variante der Redbox in einem mobilen Container. Die Container-Lösung kann überall dort genutzt werden, wo räumliche Probleme auftauchen – wenn beispielsweise kein Platz in der Wäscherei ist oder wenn bei gemieteten Standorten nach Ablauf des Mietvertrages oder einem geplanten Standortwechsel die Anlage mitgenommen werden kann.