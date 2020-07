Intelligentes Assistenzsystem für Zerkleinerungsmaschinen

Mithilfe von Sensortechnik verarbeite das Assistenzsystem alle Daten in Echtzeit, informier3 über Abweichungen und liefere eine rasche Entscheidungshilfe aufs Smartphone, Tablet oder den PC.

Die Daten aus der Datenzentrale Untha Genius, dem „Gehirn“ der Maschine, lieferten maximale Transparenz, sicherten hohe Anlagenverfügbarkeit, ermöglichten eine sofortige Korrektur von Planabweichungen, helfen die Produktivität zu steigern und trügen wesentlich zur Kostenreduzierung bei. In Untha Genius laufen laut Hersteller die über Sensoren in der Maschine erfassten Maschinendaten zusammen, werden verarbeitet und visuell über ein Dashboard im Kundenportal „MyUntha“ ausgegeben. Mehr als 100 Betriebs- und Prozessdaten können so überwacht und analysiert werden.

Mithilfe des Condition Monitoring erfolge die Überwachung prozessrelevanter Daten automatisch. Abweichungen oder Risiken würden sofort erkannt, wodurch ein schneller Eingriff in den Prozess möglich sei.

Alarme und Ereignisse würden direkt über eine Push-Nachricht auf das jeweilige Endgerät des Nutzers geliefert. So könnten Maschinenbetreiber sofort reagieren und das Problem beheben. Das verhindere Stillstandzeiten der Maschine oder reduziere sie auf ein Minimum.

Untha Genius melde auch rechtzeitig, wann mit welchen Serviceeinsätzen zu rechnen sei. So könnten etwa Ersatzteile mit langer Lieferzeit frühzeitig bestellt werden und der eigene Lagerbestand gering gehalten werden.

Neben dem aktuellen Maschinenzustand würden Sensoren laufend prozesskritische Komponenten und wichtige Betriebsmittel überwachen. Im Detail liefere das Assistenzsystem Daten zu Kühlwassertemperatur, Motortemperatur, Öltemperatur, Strom-, Energie- und Leistungsmessung, Anzeige der Energiekosten, Wirkungsgrad eines jeden Aggregats, Netzqualität, automatische Alarmbenachrichtigung bei Überschreiten von Schwellwerten und zur Wirkleistung der Maschine. Die Daten würden aufgezeichnet und könnten jederzeit für Analysen und Statistiken herangezogen werden.

Je nach Anforderungsprofil könne zwischen den Paketen Untha Genius Starter, Advanced und Enterprise gewählt werden. Diese könnten an die individuellen Erfordernisse und Analysebedarfe eines jeden Unternehmens angepasst werden.