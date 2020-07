Die Henrich-Gruppe in Burbach hat mit Datum zum 15.Mai 2020 eine Umfirmierung der in ihr zusammengeschlossenen Unternehmen vollzogen.

Die Marke H&G soll auch als Dachmarke bei den Schwesterunternehmen Stahlbehälterbau Greis GmbH und der SFG Steelforming eingesetzt werden.

Die Firmierung der H&G Entsorgungssysteme GmbH bleibt bestehen, während Greis in H&G Produktion und Service GmbH und Steelforming in H&G Steelforming GmbH umbenannt wurden. Die Unternehmensgruppe sieht durch den vollzogenen Schritt Möglichkeiten, die technologische Markenqualität von H&G in die gesamte Angebotspalette einzubinden.