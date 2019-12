Recycling von Kunststoffflaschen mit Delabler verbessern

Je nach Partikelgröße und Materialzusammensetzung soll die Maschine bis zu 9 Tonnen pro Stunde verarbeiten können.

Die Gesamtkonstruktion des Delabelers von Stadler und seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Verunreinigungen und Störstoffen sorgen laut Hersteller für eine lange Haltbarkeit der Maschine und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen langen Lebenszyklus hinweg. Der Delabeler sei mit Messern aus hochfestem Stahl ausgestattet, die einerseits frei schwingend am Rotor befestigt sind und andererseits an der Innenwand des Gehäuses fixiert wurden.

Der Stadler Delabeler sei in den USA, Rumänien und in zwei Recyclinganlagen in Deutschland getestet worden. Alle beteiligten Kunden hätten nach Abschluss der Tests die Maschine gekauft.