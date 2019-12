Hilton startet Seifen-Recyclingprogramm in Europa

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Clean the World will Hilton Hotels in Deutschland sowie in 16 weiteren Ländern in Europa insgesamt mehr als 130 Tonnen Müll jährlich einsparen und dabei 1,4 Millionen Stück Seife an Menschen in Not verteilen. Die Ausweitung von Hiltons Seifen-Recyclingprogramm sei ein großer Schritt, um Hiltons Ziel zu erreichen, 100% seiner Seifenreste zu recyceln.

Weltweit würden täglich mehr als fünf Millionen nur teilweise verbrauchte Seifenstücke weggeworfen, während Tausende von Menschen aufgrund eines mangelhaften Zugangs zu grundlegender Hygiene sterben. Clean the World biete Lösungen für beide Probleme, indem Seifenreste wiederverwertet werden und damit Familien, die andernfalls keinen Zugang zu Hygienemitteln haben, versorgt werden können.

Knapp 200 Hotels in Europa würden sich der Initiative anschließen, um Hiltons „Travel with Purpose 2030“-Ziele zu unterstützen. Das bedeute, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu verringern – darunter das spezifische Ziel, keine Seifenreste mehr zu entsorgen und den gesamten Abfall des Unternehmens um 50% zu reduzieren – und gleichzeitig die Ausgaben für soziale Projekte zu verdoppeln.

Hiltons Seifen Recycling Initiative in Europa werde durch eine neue Einrichtung von Clean the World unterstützt, die vergangenes Jahr in Amsterdam eröffnet wurde. Ab 2020 wird diese Seife von Hilton Hotels in Kontinentaleuropa recyceln.