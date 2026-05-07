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Sülzle übernimmt Arcus vollständig

Arcus Greencycling Technologies erweitert die Geschäftsführung und richtet sich auf die nächste Wachstumsphase aus. Marcel Beermann übernimmt ab sofort die Position des Chief Executive Officer (CEO). Zudem hat die Sülzle Gruppe ihre Beteiligung Anfang 2026 auf 100 Prozent erhöht.
Sülzle übernimmt Arcus vollständig
Von links nach rechts: Dr. Marco Tomasi Morgano, Marcel Beermann, Daniel Odenthal und Julian Odenthal. Copyright: Sülzle
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Mit der personellen Erweiterung und der vollständigen Übernahme durch Sülzle stärkt das Unternehmen seine strategische Ausrichtung. Ziel ist es, den Ausbau der Technologie und die Entwicklung weiterer Anlagen voranzutreiben.

Fokus auf Finanzierung und Wachstum

Marcel Beermann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Mergers & Acquisitions sowie Einkauf und Vertrieb. Er war insbesondere in der Chemieindustrie in leitenden Funktionen tätig und begleitete dort verschiedene Transaktionen und Wachstumsprojekte.

Bei Arcus übernimmt Beermann die Gesamtverantwortung mit Schwerpunkt auf Finanzierung und Unternehmensentwicklung. Die bisherige Geschäftsleitung mit Daniel Odenthal, Dr. Marco Tomasi und Julian Odenthal bleibt unverändert bestehen.

Ausbau der Kunststoffaufbereitung

Hintergrund der Expansion sind steigende regulatorische Anforderungen an den Recyclinganteil in Kunststoffverpackungen. Dadurch wächst der Bedarf an recycelten Kunststoffen.

Arcus hat eine Technologie entwickelt, mit der sich aus gemischten Kunststoffabfällen Sekundärrohstoffe gewinnen lassen. Das Unternehmen betreibt bereits eine Anlage im industriellen Maßstab. In der nächsten Entwicklungsphase plant Arcus gemeinsam mit Partnern den Bau weiterer Anlagen, um die steigende Marktnachfrage zu bedienen.

Quelle: Sülzle
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