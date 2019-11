Wirtschaftliche Entsorgung mit Vollautomat BaleTainer

LKW brachten das leicht komprimierte Material zum Entsorger, wo es weiter verdichtet wurde. Erst im Anschluss ging es zum Papierwerk. Ein kostenträchtiger Umweg. Der BaleTainer von Strautmann reduziert die Kartonagen gleich im Zentrallager um bis zu 90 Prozent.

„Die Entscheidung für den BaleTainer wurde in erster Linie aufgrund der einzigartigen Wirtschaftlichkeit getroffen. In weniger als zwei Jahren hat sich die Investition amortisiert. Die Ballenware aus dem BaleTainer ist auf dem Papiermarkt sehr gefragt und bringt uns höchste Erlöse“, erklärt Manfred Stahl von Wessels + Müller AG.

Die WM AG liefert jährlich 45 Millionen KFZ-Teile aus. Rund um die Uhr werden im Zentrallager des Konzerns Waren kommissioniert. Die meisten Teile werden ausgepackt, bevor sie zwischengelagert werden. So fallen pro Jahr mehr als 500 Tonnen Pappe an.

Hinter dem BaleTainer steckt ein besonderes Presskonzept: Ein Ballen wird nicht an einem Stück, sondern in drei oder vier „Scheiben“ gefertigt. Dadurch wird bei kompakter Bauweise das Ergebnis einer 180t Kanalballenpresse erzielt. Dank der kompakten Bauweise kann die Maschine direkt am Material-Anfallort im Betrieb aufgestellt werden. Mit 600kN Presskraft werden die Wertstoffe zu 450kg Ballen gepresst.

Die Ballen sollen direkt an Papierwerke und Recycler verkauft werden können und die LKW sind mit 24 Tonnen ausgelastet sind, wodurch die Transportkosten erheblich sinken.