Sabic zeigt Nachhaltigkeitslösungen auf der K

Unter dem Motto ‚Making a World of Difference Together‘ zeigt Sabic gemeinsam mit Kunden sechs Installationen, die das Potenzial dieser Materiallösungen für eine nachhaltigere Zukunft und Kreislaufwirtschaft praxisnah illustrieren sollen.

„Die Branche muss heute mehr denn je die Umwelt- und gesellschaftlichen Herausforderungen der Welt aufgreifen und das Gebot der Nachhaltigkeit und Wiederverwertung in ihrer DNA verankern“, sagt Abdulrahman Al-Fageeh, Executive Vice President for Petrochemicals. „Nachhaltigkeit ist ein Kernwert von Sabic, und die richtungsweisenden Materiallösungen unserer Exponate auf der diesjährigen K unterstreichen die darauf ausgerichtete Entschlossenheit unseres Unternehmens als auch unserer Kunden. Das Ziel ist, die allerbesten Köpfe und Technologien zusammenzubringen, um wirklich nachhaltige, langfristige, zuverlässige und kostengünstige Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu liefern“, so Al-Fageeh weiter.

Das auffälligste Exponat auf dem Messestand von Sabic ist eine fünf Meter hohe, hochschlagzähe 3D LED-Installation. Die anderen Installationen sind ein Spiegel der wichtigsten Nachhaltigkeitsmärkte für Sabic, einschließlich Fahrzeugbau und Massentransportwesen, Verpackungs- und Bauindustrie. Highlights aus den Bereichen Körper- und Gesundheitspflege sowie Konsumgüter und Haushaltsgeräte stellen innovative Kundenproduktentwicklungen unter Einsatz neuester Kreislaufpolymere von Sabic ins Rampenlicht.

Verpackungslösungen

Im Hinblick auf Nachhaltigkeit spielen Kunststoffverpackungen eine entscheidende Rolle zur Reduzierung der Abfälle in der globalen Lebensmittelversorgung, während sie gleichzeitig immer strengere Lebensmittel- und Verbraucherschutz- sowie Umweltvorschriften erfüllen müssen.

In enger Zusammenarbeit mit Markeninhabern und Kunden hat Sabic vier beispielhafte neue Verpackungslösungen entwickelt, die auf der Messe vorgestellt werden, darunter auch mit den zertifizierten Kreislaufpolymeren des Unternehmens als Vorzeigeprodukten für das chemische Recyceln vermischter Kunststoffabfälle. Im Rahmen der neuen Trucircle-Initiative präsentiert SABIC außerdem weitere Kreislaufmaterialien, darunter:

Zertifizierte erneuerbare Polyethylene (PE) und Polypropylene (PP)

Polymere aus mechanischen Recyclingverfahren

Kunststoffe, die zur Abfallminimierung beitragen können und das Recyceln fördern, wie ein neues Polymer zur Fertigung biaxial orientierter Polyethylen- (BOPE) Folien, die sich aufgrund ihrer PE-Monomaterialstruktur problemlos in Mehrschicht-Spannrahmenverfahren recyceln lassen.

Zu den von Sabic gemeinsam mit Markeninhabern entwickelten Lösungen für Lebensmittelverpackungen zählt der neue Magnum Eiskrembecher von Unilever – die weltweit erste aus einem neu entwickelten und zertifizierten, schlagzähen Kreislaufpolypropylen gefertigte Lebensmarkenverpackung für Tiefkühlprodukte. Ein weiteres Beispiel sind Bouillonpulverbehälter von Knorr für Großküchen, gefertigt aus einem schlagzähem Sabic Flowpact PP-Copolymer. Zusammen mit Vinventions, einem Marktführer in Design und Entwicklung von Weinflaschenverschlüssen, zeigt SABIC außerdem den Prototyp einer äußerst nachhaltigen und kreislaufzertifizierten BlueLine-Weinverschlusslösung. Hinzu kommt ein Standbeutel von Walki mit einer Lebensmittelkontakt-Barriereschicht aus Sabic-Kreislaufmaterial.

Konsumgüter & Haushaltsgeräte

Mit seinen neuen Truecircle-Materiallösungen hat Sabic zur Realisierung mehrerer Konsumgüter und Haushaltsgeräte beigetragen. Die auf der K gezeigten Exponate:

Tupperware Eco Straw und neuer Trinkbecher: Der Öko-Trinkhalm und der Trinkbecher von Tupperware für unterwegs wurden gezielt entwickelt, um Verbrauchern durch das eingesetzte Material und die vorgesehene Wiederverwendung der Produkte eine Möglichkeit zu eröffnen, den Kunststoffabfall aus Einwegartikeln zu reduzieren. Beide Anwendungen werden aus einem hochwertigen, zertifizierten Kreislauf-PP hergestellt, das aus vermischten Kunststoffabfällen gewonnen wird.

Royal Philips Avent Natural Babyflasche (Prototyp1): Das neueste Design dieser hochreinen, sicheren und transparenten Säuglingsernährungsflasche nutzt ein zertifiziertes Kreislauf-PP von Sabic. Resultat ist ein vollständig recycelbares und wiederverwendbares Produkt, das zur Reduzierung des Kunststoffabfalls beiträgt und die Standards der Lebensmittelsicherheit erfüllt.

Royal Philips Senseo Quadrante Kaffeemaschinen-Wasserbehälter (Prototyp): Der recycelbare Wasserbehälter im neuen, ästhetisch optimierten Design wird aus einem zertifizierten Kreislauf-PP von Sabic gefertigt, das aufgrund seiner niedrigeren Verarbeitungstemperatur im Vergleich zu gängigen Wettbewerbsmaterialien kürzere Zykluszeiten erschließt. Die dadurch erzielbare Energieeinsparung beträgt bis zu 15Prozent

Group SEB CALOR Dampfbügeleisen: Der Einsatz des leichtfließenden und schlagzähen Sabic PPA20 Copolymer für das fortschrittliche Design dieses Geräts führt zu einem leichteren, hochglänzenden, hochfesten und kratzbeständigen Produkt mit recycelbaren Komponenten.