Kreislaufwirtschaft noch unterschätzt

Die DSD – Duales System Holding, zu der auch der Grüne Punkt gehört, ist Wegbereiter für Circular Economy in Deutschland und als solcher ein wichtiger Partner des österreichischen Recyclingsystems. Michael Wiener ist seit 2015 CEO der DSD-Duales System Holding GmbH & Co. KG. Er hat die Ausrichtung des Unternehmens auf innovative Recyclingtechnologie maßgeblich vorangebracht und ist ein gefragter Unternehmer und Experte seiner Branche. Am 14. Oktober 2019 war er Gast des Austria Glas ReCIRCLE.

Wiener hält Kreislaufwirtschaft für eine der Schlüsselkonzeptionen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Dies habe die europäische wie nationale Politik erkannt und reagiert mit einer Vielzahl von Gesetzesinitiativen – angefangen beim europäischen Circular Economy Package (CEP) bis hin zum deutschen Verpackungsgesetz. Wiener vergleicht die klimapolitische Bedeutung von Kreislaufwirtschaft mit der Energiewende von fossilen hin zu erneuerbaren Energiequellen. Dies sei derzeit noch unterschätzt.

Doch Zuversicht sei angebracht, dass unter der neuen EU-Kommission weiterhin auf Circular Economy gesetzt wird. Nicht zuletzt, weil davon Wachstums- und Arbeitsmarktchancen für die Zukunft zu erwarten sind. Wiener plädiert dafür, Kreislaufwirtschaft neben den Sektoren Energie, Wohnen und Verkehr als relevant für den Klimaschutz einzustufen und entsprechend zu forcieren.