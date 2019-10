Saubermacher erneut nachhaltigstes Entsorgungsunternehmen weltweit

Die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen auf der ganzen Welt wird jährlich von GRESB, einem international führenden niederländisch-amerikanisches Institut, bewertet. Die strengen Kriterien umfassen Unternehmensführung, Unternehmenspolitik und deren Umsetzung, Risiko- und Chancen-Management, Monitoring und Umweltmanagementsystem, Zertifizierungen, Stakeholder-Management und Performance-Indikatoren. Die Bewertungskriterien werden jährlich revidiert und an Marktbedürfnisse angepasst. Saubermacher erreichte in diesem Jahr 83 von 100 möglichen Punkten. Zum Vergleich: der Durchschnitt aller teilnehmenden Unternehmen betrug 45 Punkte. Saubermacher nimmt seit 2016 an der Nachhaltigkeitsbewertung teil.

„Für Saubermacher ist dies ein herausragender Erfolg und eine Bestätigung für unsere jahrelangen Anstrengungen, die Nachhaltigkeit unseres Wirtschaftens kontinuierlich zu verbessern. Wir bedanken uns bei allen Kollegen und Kolleginnen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben herzlich“, freut Saubermacher-Gründer Hans Roth. Saubermacher unterstreicht damit einmal mehr, dass man auch international zu den Vorzeigeunternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit gehört. „Klimaschutz und CO2- Reduktion sind für uns ein besonders wichtiges Anliegen. Mit unserem Know How und unseren Lösungen unterstützen wir auch unsere Partner wie Gemeinden, Gewerbe- und Industriebetriebe“, in- formiert Ralf Mittermayr, Vorsitzender des Vorstands Saubermacher. „Die Nachfrage nach Beratungsleistungen im Nachhaltigkeitsbereich steigt bei uns massiv an“, so Mittermayr weiter.