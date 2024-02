Hensel Recycling übernimmt Red Fox Resources

Hensel Recycling ist seit fast 15 Jahren auf dem nordamerikanischen Markt tätig. Ursprünglich auf das Recycling von Metallkatalysatoren spezialisiert, hat das Unternehmen sein Materialportfolio in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert. Der Standort an der Ostküste in West-Berlin, New Jersey, ist mit mehr als 30 MitarbeiterInnen eine der größten Niederlassungen der Unternehmensgruppe.

„Wir heißen das Team von Red Fox in der Hensel Recycling Gruppe herzlich willkommen. Beide Unternehmen teilen die gleichen Grundwerte sowie die Leidenschaft für das Recycling und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft“, so Thomas Hensel, Vorsitzender der Hensel Recycling Gruppe.

Red Fox Resources ist seit über zehn Jahren im Recycling von Dieselpartikelfiltern und Katalysatoren aus mobilen, stationären und industriellen Anwendungen tätig. Das Unternehmen kauft edelmetall-haltige Materialien direkt an oder unterstützt Kunden beim Recycling.

„Hensel Recycling ist aus kultureller und wirtschaftlicher Sicht der ideale Partner für uns. Wir freuen uns darauf, unsere Kapazitäten sowie unseren Kundenkreis durch einen zusätzlichen Standort an der Ostküste auszubauen und von der umfassenden betriebswirtschaftlichen und technischen Expertise von Hensel Recycling im Edelmetallrecycling zu profitieren“, kommentiert Brad Edgar, Geschäftsführer von Red Fox Resources.

Red Fox Resources wird seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, beibehalten und einen neuen Standort in West-Berlin, New Jersey, eröffnen. Das Unternehmen wird als eigenständige Marke innerhalb der Hensel Recycling Gruppe fortgeführt. Dr. Brad Edgar wird weiterhin das Red Fox Team in Oakland leiten.