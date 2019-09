APK auf der K 2019

APK will auf der K 2019 neben neuen Recyclingtechnologien wie dem lösemittelbasierten Newcycling auch Innovationen zur Verbesserung des mechanischen Recyclings von Verpackungskunststoffabfällen vorstellen.

In diesem Segment will APK in Kooperation mit Erema und Baerlocher Live-Demonstrationen zum Thema mechanisches Recycling im Erema „Circonomic Centre“ (FG 09.1) auf der K 2019 präsentieren.

Die Live-Demonstrationen in Zusammenarbeit mit Erema und APK sollen zeigen, wie die Aufbereitungstechnologie von APK, die Extrusionsexpertise von Erema und die Additivtechnologien von Baerlocher die Wiederverwertung von Rezyklat aus Folienabfällen zu einem Material ermöglichen, das wieder als Folie eingesetzt werden kann. Diese Praxis-Demos finden im Erema „Circonomic Centre“ im Outdoor-Bereich (FG 09.1) zu den folgenden Terminen statt:

• Mittwoch, 16.10. von 14.30 – 17.30

• Dienstag, 22.10. von 10.00 – 13.30

• Mittwoch. 23.10. von 10.00 – 13.30