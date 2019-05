Tonerkartuschen direkt vom Entsorger

Interseroh startet den Vertrieb eigener Refill-Tonerkartuschen. Die im Rahmen der Aktion "Sammeldrache" gesammelten Toner werden in Deutschland neu befüllt und sind in einem eigenen Online-Shop erhältlich. Neben ökologischen Vorteilen werden auch am Projekt teilnehmende Schulen und Kindergärten unterstützt.