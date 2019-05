Wachstum bei Netzwerk für PVC-Recycling

Der Fensterrecyclingservice Rewindo baut sein Partnernetzwerk über die PVC-Fensterbaubranche hinaus weiter aus. Mit Gargiulo hat die Initiative für Fenster, Türen und Rollläden aus PVC den ersten Extrusionspartner in sein 2016 gegründetes Netzwerk aufgenommen. Aktuell laufen nach Angaben des Netzwerks bereits Gespräche mit weiteren Unternehmen der Branche, die nach Worten von Geschäftsführer Michael Vetter unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Zusammen mit den bereits vorhandenen Partnern aus dem Fensterbau soll das Netzwerk in absehbarer Zeit weiter wachsen. Darüber hinaus haben Unternehmen aus verwandten Branchen wie der Glas- und Beschlagindustrie laut Rewindo grundsätzliches Interesse signalisiert.

Förderung nachhaltigen Wirtschaftens

Gargiulo ist ein international tätiges, familiengeführtes Unternehmen aus Süddeutschland mit 140 Mitarbeitern. Das seit der Gründung 1989 erweiterte Produktportfolio umfasst heute Kunststoffprofile, Verbundleisten, Schäume und Dichtungen. Auf einer Fläche von über 30.000 Quadratmetern stehen mehr als 40 Produktionslinien für die Extrusion von Kunststoffprofilen zur Verfügung. Die Fertigung reicht von der Extrusion bis zur Veredelung und bietet Kunden so alles aus einer Hand. „Wir freuen uns, Rewindo künftig als Premiumpartner zu unterstützen. Wir wollen durch die Kooperation dazu beitragen, Ressourcen einzusparen, CO 2 zu vermeiden und nachhaltiges Wirtschaften zu fördern“, heißt es in einer Verlautbarung der Geschäftsführer Luisa und Fabio Gargiulo.

„Mit starken Partnern an unserer Seite sind wir für unser Ziel einer weiteren Steigerung der jährlichen Recyclingmengen in den kommenden Jahren noch besser aufgestellt. Dies ist auch im Sinne von Vinyl Plus, dem Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen PVC-Branche“, betonte Vetter. 2018 wurden seitens Rewindo mit Hilfe der Recyclingpartner über 33.000 Tonnen Regranulat aus PVC-Altfenstern gewonnen. Das entspricht etwa 1,8 Millionen Fenstereinheiten.