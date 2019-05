Schweizer Initiative für ressourcenschonende Geschäftsmodelle

Morgen ist in der Schweiz "Overshoot Day" – der Tag, an dem die Eidgenossen ihre gesamten fürs Jahr zur Verfügung stehenden Ressourcen aufgebraucht haben. Aus diesem Anlass starten der WWF und Kooperationspartner ein Programm zur Förderung ressourcenschonender Geschäftsmodelle.

Am morgigen Swiss Overshoot Day lancieren der WWF Schweiz, die Schweizer Kreislaufwirtschaftsnitiative Circular Economy Transition (CET) des Impact Hubs und die Agentur Reverse ein Förderprogramm für Unternehmen mit ressourcenschonenden Geschäftsmodellen.

Während den kommenden sechs Monaten will das Projektteam zusammen mit externen Experten und sechs ausgewählten Projekten die Chancen und Herausforderungen von sogenannten ressourcenleichten zirkulären Geschäftsmodellen in der Praxis evaluieren. Die Geschäftsmodelle zielen mit verkürzten Materialkreisläufen, Suffizienz und Effizienz auf einen möglichst niedrigen Ressourcenverschleiß und CO 2 -Ausstoß ab. Im Förderprogramm werden die Geschäftsmodelle getestet und weiterentwickelt. Wichtig ist den Partnern dabei aber immer auch die Frage, wie etablierte Unternehmen Kreislauf- und Suffizienzstrategien integrieren können.

Den sechs teilnehmenden Start-ups bietet das Förderprogramm maßgeschneiderte Unterstützung in Form von Coaching, Weiterbildungen und erhöhter Sichtbarkeit bei potenziellen Kunden. Für diese erste Durchführung des Programms wurden folgende sechs Projekte ausgewählt: