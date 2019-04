Hocheffizient Shreddern

Auf dem Gelände des Entsorgungsfachbetriebs Wurzer Umwelt GmbH in Eitting zeigte Lindner auf den Altholztagen 2019 Shredder und Systemlösungen zur effizienten Herstellung von Brennstoffen gemäß ISO 17225-1.

Im Rahmen der Bauma lud Lindner-Recyclingtech zu einer Demonstration der mobilen Systemlösungen für die Aufbereitung von Altholz zur thermischen Verwertung ein. Der österreichische Zerkleinerungsspezialist führte die Shredder-Serien Urraco und Miura vor, die sich nach Kundenwunsch konfigurieren lassen – entweder als einstufige Lösung oder in Kombination mit den Linder-Zeta-Star-Sieben, was ein sauberes Korn gemäß ISO 17225-1 garantiert.

P100 F05 einstufig – minimaler Aufwand bei maximalen Erfolg

Leistungsstark und kompakt – mit dem neu entwickelten und patentierten Schnittsystem der Serien Urraco 75 und Miura wird ein mobiler Lindner-Shredder zur ganzheitlichen Systemlösung. Durch die optimierte Geometrie der beiden Wellen und einen speziellen Nachbrechbalken lassen sich Althölzer einstufig zu einem P100-Fertigkorn verarbeiten. Der Feinanteil liegt dabei unter 4 Prozent. Weitere Aufbereitungsschritte sind unnötig, da die Verfahren Schneiden und Brechen im niedrigen Rotor-Drehzahlbereich im System vereint werden.

Dabei sorgt die ebenfalls neue, in Kooperation mit Bosch-Rexroth entwickelte Mobilhydraulik für einen konstanten Durchsatz von bis zu 25 Tonnen pro Stunde bei bis zu 30 Prozent Treibstoffersparnis im Vergleich zu konventionellen Lösungen. Ermöglicht wird dies durch die extreme Reaktionsfreudigkeit des komplett elektronisch gesteuerten Systems, das durch die dynamische Anpassung an den Leistungsbedarf stets den optimalen Betriebspunkt der Maschine garantiert, so die Technikexperten des Unternehmens. Dabei verfüge das System auch über eine automatische Störstofferkennung mit Freifahrautomatik zur einfachen Entnahme von nicht zerkleinerbaren Fremdstoffen. Dadurch werden Wellen und Antriebseinheit geschont und somit für Langlebigkeit und hohe Produktivität gesorgt.

P63 F05 zweistufig – altes Holz, feine Ware

Die Kombination aus Urraco 75 oder Miura 1500 und dem Lindner Zeta Star 75 F2 Sternsieb ermöglicht die Produktion von sauberem P63-Endkorn bei einem Durchsatz von bis zu 25 Tonnen pro Stunde. Die Abstimmung von Shredder und Sieb verbindet die Komponenten zu einer Systemlösung und garantiert dabei ideales Korn bei einem Feinanteil von unter 5 Prozent ohne zusätzliches Absieben einer dritten Fraktion. Dadurch lassen sich Verluste von wertvollem Rohstoff vermeiden, da gleichbleibend mit hoher Effizienz produziert wird.

Die variable Sterndrehzahl und das hydraulisch neigbare Siebdeck ermöglichen per Knopfdruck das Anpassen der Anlage an variierende Inputqualitäten, um permanent ein präzises und klassifizierbares Endkorn zu erzielen. Zusätzlich sorgt das hydraulische Verstellen des Rückförderbands für minimalen Manipulationsaufwand, heißt es vonseiten des Unternehmens während der Präsentation. Alternativ könne damit auch das Überkorn aus dem ersten Zerkleinerungsvorgang als zweite Fertigfraktion abgeschieden werden.

P100 F05 zweistufig – wenn es nicht nur ein bisschen mehr sein darf

Für besonders hohe Durchsätze von über 50 Tonnen pro Stunde ist die Kombination aus Lindner Urraco 95 DK und Zeta Star 95 F2 DK ausgelegt, was auf den Altholztagen eindrucksvoll präsentiert wurde. Dabei sorgt das optimal aufeinander abgestimmte System aus Shredder und Sieb für konstantes P100 F05 Korn ohne Materialverluste durch Absieben der Feinfraktion. Die enorme Leistung des Zerkleinerers und ein Drehmoment von 460.000 Newtonmetern ermöglichen es auch schwieriges Material wie beispielsweise Bahnschwellen problemlos und mit höchster Effizienz zu verarbeiten. Auch hier könne durch die variable Drehzahl der selbstreinigenden Siebsterne aus besonders verschleißarmen Hochleistungskunststoff und das hydraulische Verstellen der Siebneigung ideal auf wechselnde Inputqualitäten eingegangen werden.