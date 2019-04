BDE auf der IE expo China

Mit von der Partie sind Remondis, der Behälterhersteller SSI Schäfer, der Anlagenbetreiber EEW und das Maschinenbauunternehmen Doppstadt. Mit dem Auftritt in Shanghai setzt der BDE sein Engagement bei Auslandsmessen fort.

BDE-Präsident Peter Kurth: „Mit unserer diesjährigen Messepräsenz in Shanghai sind wir zum zweiten Mal in China vertreten. Schon jetzt kann ich sagen, dass sich die BDE-Beteiligung mit einem Gemeinschaftsstand an diesen Formaten bewährt. Die Welt und die Menschen rücken bei den großen Herausforderungen, aber auch bei den Lösungen immer enger zusammen. So werden solche Messen auch immer mehr zu Marktplätzen für Innovationen und Ideen in Sachen Umwelt und Entsorgung. Probleme wie Klima- und Ressourcenschutz etwa sind nicht mehr nur regional, sie brauchen auch vielfach globale Lösungsideen. Mit der Teilnahme an der IE expo China setzt der BDE seine Aktivitäten in Sachen Vernetzung fort. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen auf dem Gemeinschaftsstand wollen wir neue Kontakte knüpfen und bereits bestehende vertiefen. Mit unserer Beteiligung am Rahmenprogramm der Messe wollen wir auch das Know-how der deutschen Kreislaufwirtschaft Deutschlands in Shanghai präsentieren und somit weltweit verbreiten. Unsere Mitgliedsunternehmen stehen mit ihren Produkten für den führenden Standard unseres Landes in diesem Wirtschaftszweig. Globale Herausforderungen brauchen globale Lösungen. Dafür ist die IE expo China ein hervorragendes Forum. Wir begrüßen es außerordentlich, dass unser Partner, die Messe-München, die IFAT- Messe mit eigenen Formaten an verschiedenen Orten in der Welt etabliert hat. Wir unterstützen dieses Engagement und wollen diese Kooperation künftig noch weiter ausbauen.“