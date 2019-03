Buhck unter den besten 100 Unternehmen

Die Buhck-Gruppe gehört laut einer aktuellen Erhebung das Nachrichtenmagazin Focus in Kooperation mit Statista, Xing und Kununu zu den besten Arbeitgebern Deutschlands.

Die Buhck Gruppe belegt bundesweit Platz 5 in der Branche Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung freuen, wobei die ersten 4 Plätze von Versorgungs- und Energieunternehmen belegt werden. Thomas Buhck, geschäftsführender Gesellschafter der Buhck Gruppe, über das sehr gute Abschneiden seines Unternehmens: „Es freut uns wirklich sehr, dass unsere zahlreichen Maßnahmen im Personalbereich und der offene, vertrauensvolle Führungsstil in unserer Unternehmensgruppe offenbar so positiv von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewertet wird. Das motiviert uns sehr zur Fortsetzung unseres erfolgreichen Kurses.“

In der Befragung wurden die 1.000 besten mittelständischen und großen Arbeitgeber mit mehr als 500 Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen ermittelt. Unter diesen 1.000 Unternehmen liegt die Buhck Gruppe auf Platz 79 und damit unter den besten 100 Unternehmen bundesweit. Auch in den zurückliegenden Jahren wurde das Familienunternehmen bereits wiederholt als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. „Diese stetige Mitarbeiterzufriedenheit, die sich daraus zeigt, freut uns natürlich besonders“, so Buhck.