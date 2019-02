Wiener Neustadt setzt auf erneuerbare Energie

In der Wiener Neustadt sollen künftig 7.500 Tonnen organische Reststoffe aus der kommunalen Biotonne in einer neuen Trockenfermenteranlage genutzt werden.

Die Anlage wird vom Grieskirchener Umwelttechnik-Unternehmen Pöttinger Fermente errichtet und voraussichtlich Ende 2019 betriebsbereit sein. In 15 Fermentercontainern soll dann der kommunale Biomüll mit dem 3-A Verfahren zu hochwertigem Rohkompost umgewandelt werden, der dem Boden als Humusdünger wieder zugeführt werden kann.

Während des dreiwöchigen Fermentationsprozess entstehen zusätzlich zum Rohkompost auch Biogas, Strom und Wärme. Diese werden vorwiegend für den Eigenverbrauch verwendet, überschüssige Energie wird in das Netz des Energieversorgers eingespeist. So soll Wiener Neustadt mit der neuen Fermenteranlage künftig nicht nur klimaneutral Energie gewinnen, sondern jährlich auch rund 700t CO2 einsparenkönnen.

Den Spatenstich am 22. Februar 2019 feierten zahlreiche aus Wirtschaft und Politik auf dem Areal der bereits bestehenden Abfallbehandlungsanlage. Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl betonten, dass der Bau der Anlage „gleich zwei wichtige Schritte vorwärts“ bedeuten. Denn einerseits würde Müll noch besser verwertet als bislang, andererseits grüner Strom und ökologisch einwandfreie Wärme gewonnen. Auch Klaus Pöttinger, Eigentümer der PÖTTINGER One World Gruppe, unterstrich die Bedeutung des Neubaus: „Mit der neuen Trockenfermenteranlage setzt Wiener Neustadt ein klares Zeichen für den Klimaschutz. Wir freuen uns, dass der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen und organischen Reststoffen hier so einen hohen Stellenwert einnimmt. Ein Vorreiterprojekt, das Schule machen sollte.“

Das 3-A Verfahren

Die Biogasproduktion nach dem 3A-Verfahren im Pöttinger Fermenter basiert auf einer diskontinuierlichen Trockenvergärung von biogenen Reststoffen unter Sauerstoffabschluss. Dabei wird CO2-neutral Methan produziert. Dieses kann wiederum in Ökostrom und Wärme umgewandelt oder zu Biogas in Erdgasqualität aufbereitet werden bzw. als Treibstoff (LNG) für Nutzfahrzeuge dienen. Fossile Energieträger können somit eingespart werden.

Das Verfahren beschleunigt zudem auch die Kompostierung. Anstelle der Hauptrotte werden die organischen Abfälle in die Fermenterboxen gefüllt. Anschließend wird in einem dreistufigen Verfahren Biogas erzeugt.