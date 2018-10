Automatisches Entsorgungssystem überzeugt FachPack-Besucher

Die Messe sei ein voller Erfolg gewesen. Die Nachfrage nach modernen und wirtschaftlichen Entsorgungssystemen stiege stetig, so Strautmann.

Das breite Angebot des Unternehmens reich von kleinen bis hin zu vollautomatischen Ballenpressen, Brikettierpressen, Restmüll- und Entwässerungspressen.

Das Highlight: der AutoLoadBaler

Die halb-automatische Ballenpresse war ein Highlight am Messestand, heißt es vonseiten des Unternehmens. Das einzigartige Sammelwagensystem mit automatischer Befüllung spare bis zu 4.000 Stunden bei der Entsorgung ein. Manuelles Zerreißen und Einwerfen von Kartonage in die Presse sei mühsam und gefährlich. Das geschlossene Entsorgungssystem von Strautmann sei hingegen sicher und leicht zu bedienen.

Funktion: Der mit Kartonage gefüllte Sammelwagen wird in Sekundenschnelle in die Seite der Maschine eingeschoben. Über einen Scherenhubtisch fährt der bewegliche Boden des Sammelwagens hoch. Sobald die Kartonage an die Rotorwellen gelangt wird die Presskammer gleichmäßig mit Kartonage befüllt. Mit 53 kN Presskraft wird die Kartonage zu einem 400-Kilo-Ballen verdichtet. Der direktvermarktungsfähige Ballen kann mit hohen Erlösen vermarktet werden.