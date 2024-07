Die Partner wollen gemeinsam am Einsatz von Spezialstoffen arbeiten, die das Recycling von Textilien in verschiedenen Verarbeitungsstufen verbessern sollen. So soll das mechanische Recycling, als ökologischste Variante der Verwertung von Textilien, effizienter werden und gleichzeitig qualitativ hochwertige Recyclingtextilien entstehen.

Das Partnernetzwerk des Recycling-Ateliers besteht aus elf Industrieunternehmen, die zusammen die gesamte Prozesskette des mechanischen Textilrecyclings abbilden.