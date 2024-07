Rezyklate Schlüssel zu kontaktsensiblen Verpackungen

Shell Chemicals Europe will das Pyrolyseöl in ihrer Market Development Upgrader Unit (MDU) verwenden, die derzeit im Shell Chemicals Park in Moerdijk, Niederlande, gebaut wird. MDU wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in Betrieb genommen.

Shell Chemicals Europe will das Pyrolyseöl veredeln, um Verunreinigungen zu entfernen, und das sauberere Ausgangsmaterial zur Herstellung von Kreislaufchemikalien verwenden, die zu Kreislaufpolymeren für die Verwendung in Kunststoffen weiterverarbeitet werden können. Diese zirkulären Polymere können zur Herstellung berührungsempfindlicher Kunststoffverpackungen verwendet werden, die für verschiedene Bereiche wie Tiernahrung, Lebensmittelkontakt, medizinische Geräte und kosmetische Produkte bestimmt sind.