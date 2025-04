HolyGrail 2.0 erfolgreich abgeschlossen

In den jüngsten Versuchen, die in der Materialverwertungsanlage (MRF) von Hündgen Entsorgung in Swisttal, Deutschland, durchgeführt wurden, wurde die Effizienz des digitalen Wasserzeichens bei starren Haushaltsverpackungen, die in Deutschland und Dänemark gesammelt wurden, bewertet. Die Anlage, in der jährlich 100.000 Tonnen Abfall aus 3 Millionen Haushalten verarbeitet werden, wurde mit Erkennungsprototypen und Zusatzmodulen ausgestattet, die vom Technologieanbieter Digimarc und dem Maschinenlieferanten Pellenc ST gemeinsam entwickelt wurden. Diese Module kombinierten Nahinfrarot- (NIR) und digitale Wasserzeichentechnologie (DW) für eine verbesserte Sortiergenauigkeit.

Die Versuche liefen vom 19. August bis zum 19. Dezember 2024, um die Sortierleistung für verschiedene Arten und Formate von Verpackungsmaterial zu bewerten. Die sortierten Materialmengen waren bemerkenswert, mit Erkennungsraten von durchschnittlich fast 56.000 Erkennungen pro Tag, insgesamt 5,66 Millionen Erkennungen von 5.949 einzigartigen SKUs über den Zeitraum von 100 Tagen. Die Erkennungseffizienz reichte von 87,9 % bis 93,8 %, wobei die strenge Cloud-basierte Analyse durchweg über 90 % lag.

Die Versuche konzentrierten sich auf starre, benutzte Verpackungsabfälle in vier verschiedenen Arten und Formaten: PET-Non-Food-Flaschen, starres PP, starres PE (einschließlich Tuben) und PET-Schalen. Die teilnehmenden Unternehmen Aldi, Arla foods, Netto, Haleon, Hochland, Mondelēz International, Orkla und Procter & Gamble hatten ihre Verpackungen zuvor mit digitalen Wasserzeichen versehen und auf dem deutschen und dänischen Markt zur Verwendung durch die Verbraucher, zur Entsorgung und zur Sammlung in ausgewiesenen Gebieten bereitgestellt.

Die Ströme wurden zusätzlich mit weiteren Mengen von Trinkbechern mit digitalen Wasserzeichen von Coca-Cola und McDonald’s aufgestockt. In ähnlicher Weise wurden auch Sortierversuche an Tabakdosen von Imperial Brands durchgeführt.

Die Ergebnisse bestätigen, dass digitale Wasserzeichen eine hochpräzise Sortierung ermöglichen, selbst unter schwierigen Bedingungen im industriellen Maßstab mit Materialüberschneidungen und schmutzigen Objektoberflächen. Es wird erwartet, dass die Sortierung in zwei Durchgängen, wie sie üblicherweise in Recyclinganlagen angewandt wird, die Sortiereffizienz und -reinheit weiter verbessern wird.

Die Studie bestätigt das Potenzial digitaler Wasserzeichen für die genaue Sortierung von starren Haushaltsverpackungen, die selbst unter schwierigen Bedingungen und bei Sortierung in einem Durchgang eine Sortierleistung von 90 % oder mehr erreichen. Die Ergebnisse wurden bei einer Sortierung in einem Durchgang erzielt. Es wird erwartet, dass sie sich in industriellen Umgebungen mit zusätzlicher Verarbeitung verbessern werden, was beweist, dass die Technologie für den vollen kommerziellen Einsatz bereit ist. Neben der Genauigkeit und im Gegensatz zu aktuellen industriellen Sortiertechnologien ermöglichen digitale Wasserzeichen auch eine noch nie dagewesene Granularität, die eine Sortierung auf SKU-Ebene ermöglicht.

Die Versuche haben gezeigt, dass die digitale Wasserzeichentechnologie von Digimarc die Rückverfolgbarkeit von Verpackungsabfällen auf SKU-Ebene erleichtern kann und einen Weg zur Einhaltung der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) bietet, insbesondere der Anforderungen an den Recyclinganteil von Kunststoffverpackungen, die ab dem 1. Januar 2030 gelten sollen.

Mit dem Abschluss von HolyGrail 2.0 verlagert sich der Schwerpunkt nun auf Programme zur Marktübernahme im Rahmen der Initiative HolyGrail 2030 – Circular Packaging. Ziel ist es, die wirtschaftliche Tragfähigkeit der intelligenten Sortierung und Wiederaufbereitung zu hochwertigen Rezyklaten – die wieder in Verpackungsanwendungen, einschließlich Lebensmittelverpackungen, verwendet werden können – für alle Beteiligten der Verpackungskette nachzuweisen.

In Belgien (für flexible PP-Lebensmittelverpackungen) und in Deutschland (für starre PP-Lebensmittelverpackungen) werden erste Marktdemonstrationen durchgeführt, mit dem Ziel, die Technologie weiter zu verbreiten und den Teilnehmern Zugang zu speziellen recycelten PP-Lebensmittelmaterialien zu ermöglichen.