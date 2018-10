Glasindustrie meldet Umsatzwachstum

Der Gesamtumsatz der Glasindustrie in Deutschland stieg nach Angaben des Bundesverbands Glasindustrie um 4,4 Prozent auf rund 5,06 Milliarden Euro an (2017: 4,84 Milliarden Euro). Der Inlandsumsatz zeigte sich dabei leicht steigend mit einem Plus von 0,4 Prozent, der Auslandsumsatz verzeichnete ein starkes Wachstum von 9,8 Prozent.

Die Glasbranchen im Überblick

Der Verband zeichnet mit Blick auf die Branchen für den Zeitraum Januar bis Juni 2018 ein geteiltes Bild: Die Flachglashersteller blicken auf ein starkes 1. Halbjahr zurück: Der Umsatz stieg um 6,2 Prozent, so der BV Glas. Die Branche setzte damit 529 Millionen Euro um (2017: 498 Millionen Euro). Die Flachglasveredeler mussten dagegen leichte Verluste hinnehmen: Ihr Gesamtergebnis betrug 1,86 Milliarden Euro (2017: 1,88 Milliarden Euro) bei einem Minus von 1,1 Prozent. Auch die Hersteller von Glasfasern schlossen die ersten sechs Monate 2018 mit einem Umsatzrückgang ab, heißt es weiter. Dieser sank um 3,0 Prozent und liegt damit insgesamt bei 489 Millionen Euro (2017: 504 Millionen Euro). Starkes Wachstum verzeichnet dagegen die Spezialglasindustrie. Ihr Gesamtergebnis betrug 813 Millionen Euro und lag damit um 7,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum (2017: 755 Millionen Euro).



Hohlglasindustrie boomt

Die Hohlglasindustrie setzt sich zusammen aus den Branchen Behälterglas und Wirtschaftsglas. Im ersten Halbjahr 2018 boomte die Branche, heißt es vonseiten des Verbands. Der Umsatz stieg um 12,6 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro (2017: 1,21 Milliarden Euro).

BV-Glas-Präsident Dr. Frank Heinricht zu dem Ergebnis: „Das Halbjahresergebnis der Glasindustrie zeigt, dass der Werkstoff weiterhin gefragt ist und aus vielen Anwendungen des täglichen Lebens nicht wegzudenken ist. Gerade im Hinblick auf die Messe glasstec bestätigt sich: Glas ist Trend! Wir nehmen die positive Stimmung mit in das 2. Halbjahr und sehen ihm optimistisch entgegen!“

Der BV Glas ist Trägerverband der Messe glasstec und mit einem Stand in Halle 10 E 22 vertreten. Am 23. Oktober gestaltet der BV Glas das Nachmittagsprogramm der glasstec conference unter dem Titel „Umwelt- und Klimapolitik in Deutschland & Europa – Herausforderungen, Chancen und Risiken für die Glasindustrie“.